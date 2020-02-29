Итальянский клуб объявил о заболевании трёх футболистов коронавирусом
Сразу три игрока "Пьянезе" заболели коронавирусом, сообщает Tuttosport со ссылкой на клубную пресс-службу.
Кроме футболистов зараженным оказался один из сотрудников команды. Имена инфицированных не разглашаются.
Также известно, что президент клуба Маурицио Сани добровольно отправился в карантин.
Стоит отметить, что "Пьянезе" выступает в итальянской Серии C.
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|28
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|Катания
|28
|41
|8
|Терамо Кальчио
|28
|40
|9
|Вибонезе
|28
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|Viterbese Castrense
|28
|38
|11
|Virtus Francavilla
|28
|37
|12
|Кавезе
|28
|37
|13
|Авеллино
|28
|37
|14
|Паганезе
|28
|34
|15
|Казертана ФК
|28
|32
|16
|Picerno
|28
|29
|17
|Sicula Leonzio
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|Bisceglie
|28
|19
|19
|Rende
|28
|17
|20
|ФК Риети
|28
|12