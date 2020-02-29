Итальянский клуб объявил о заболевании трёх футболистов коронавирусом

Сразу три игрока "Пьянезе" заболели коронавирусом, сообщает Tuttosport со ссылкой на клубную пресс-службу.

Кроме футболистов зараженным оказался один из сотрудников команды. Имена инфицированных не разглашаются.

Также известно, что президент клуба Маурицио Сани добровольно отправился в карантин.

Стоит отметить, что "Пьянезе" выступает в итальянской Серии C.

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