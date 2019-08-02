Итальянский клуб отказался от футболиста "Зенита"

Теги сампдорияэмилиано ригонизенит санкт-петербург

Итальянский клуб отказался от футболиста "Зенита"

"Сампдория" более не интересуется хавбеком "Зенита" Эмилиано Ригони.

По сведениям Calciomercato, клуб отказался от трансфера из-за высоких требований аргентинца по зарплате. Детали переговоров остаются неизвестны.

Соглашение Ригони с клубом рассчитано до лета 2021 года. Напомним, что часть прошлого сезона игрок провел в аренде в "Аталанте".

В новом сезоне Ригони принял участие в двух матчах.

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