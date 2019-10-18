Итальянский клуб "Палермо" официально расформирован

"Палермо" официально прекратил своё существование, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сегодня суд признал футбольный клуб банкротом.

"Палермо" был основан в 1900 году. Лучшим достижением команды в Серии А было пятое место (2005/06, 2006/07, 2009/10).

Также "розово-чёрные" трижды играли в финалах Кубка Италии (1974, 1979, 2011).

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