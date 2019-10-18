Итальянский клуб "Палермо" официально расформирован

Теги палермо

Итальянский клуб "Палермо" официально расформирован

"Палермо" официально прекратил своё существование, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сегодня суд признал футбольный клуб банкротом.

"Палермо" был основан в 1900 году. Лучшим достижением команды в Серии А было пятое место (2005/06, 2006/07, 2009/10). 

Также "розово-чёрные" трижды играли в финалах Кубка Италии (1974, 1979, 2011).

Не пропустите: Агент назвал сроки возвращения Кьеллини на поле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира

ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов