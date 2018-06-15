Итальянский клуб претендует на игрока "Зенита"

"Сампдория" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе генуэзцев он может заменить Лукаса Торрейру, который близок к переходу в "Арсенал".

Ранее сообщалось, что 23-летним Паредесом также интересуется "Наполи".

Стоит отметить, что год назад "Зенит" заплатил за аргентинца 23 миллиона евро.

Не пропустите: "Ювентус" близок к подписанию Головина. | http://soccernews.ru