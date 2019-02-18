Итальянский клуб, пропустивший 20 голов, получил наказание от руководства чемпионата

Клуб итальянской Серии С "Про Пьяченца" получил серьезное наказание от руководства лиги.

Как сообщает Football Italia, клуб из-за долгов по зарплате лишился восьми очков и получил штраф на сумму 35 тысяч евро.

Напомним, что вчера "Про Пьяченца" всемером противостояла "Кунео" и проиграла со счетом 0:20.

На данный момент клуб замыкает турнирную таблицу Серии С сыграв при этом на 8 матчей меньше остальных.

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