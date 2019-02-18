Итальянский клуб, пропустивший 20 голов, получил наказание от руководства чемпионата
Клуб итальянской Серии С "Про Пьяченца" получил серьезное наказание от руководства лиги.
Как сообщает Football Italia, клуб из-за долгов по зарплате лишился восьми очков и получил штраф на сумму 35 тысяч евро.
Напомним, что вчера "Про Пьяченца" всемером противостояла "Кунео" и проиграла со счетом 0:20.
На данный момент клуб замыкает турнирную таблицу Серии С сыграв при этом на 8 матчей меньше остальных.
Читайте также: В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мамаев может провести еще один матч в СИЗО
-
Один из лидеров "Ливерпуля" может пропустить матч с "Баварией"
-
В Польше арбитр вернул на поле удаленного футболиста, чтобы отменить вторую желтую карточку и показать прямую красную
-
"Манчестер Юнайтед" намерен усилиться игроком сборной Португалии
-
Итальянский клуб, пропустивший 20 голов, получил наказание от руководства чемпионата
-
Известный французский футболист высоко отозвался о Мбаппе
-
Игрок "Ромы" отклонил предложение "Зенита"
-
В Ла Лиге может измениться календарь проведения игр
-
Будущее Сарри определится на этой неделе
-
"Реал" определил пять кандидатов на замену Марсело
-
Католик, визионер, политик. История Жюля Риме, который подарил миру Чемпионат мира
-
"Зенит" запланировал на 23 марта товарищескую игру
-
Ракитич принял окончательное решение о своем будущем
-
1
EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19
-
"Реал" определился с заменой для Крооса
-
Участие Ловрена в игре с "Баварией" под вопросом
-
Игрок ПСЖ ради Франции отказался от вызова в родную сборную
-
"Эспаньол" нацелился на зимнего новичка "Реала"
-
Ибрагимович громко высказался о своих целях на предстоящий сезон в МЛС
-
"Локомотив" назвал заявку на третий зимний сбор
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|GIANA Erminio
|2
|6
|2
|Лумеццане
|2
|3
|3
|АК Ренате
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Pro Piacenza
|2
|4
|2
|Парма
|2
|3
|3
|Пьяченца
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Венеция
|2
|4
|2
|АСД Сантарканджело
|2
|2
|3
|Мантова
|2
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Прато
|2
|3
|2
|Луккезе
|2
|3
|3
|Пистойезе
|2
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Viterbese Castrense
|2
|3
|2
|Самбенедеттезе
|2
|3
|3
|Губбио
|2
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Virtus Francavilla
|2
|3
|2
|Катанцаро
|2
|3
|3
|Монополи
|2
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Катания
|2
|4
|2
|Akragas
|2
|3
|3
|Сиракуза
|2
|1