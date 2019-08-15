Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы

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Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы

Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана может в ближайшее время сменить команду, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, купить 23-летнего аргентинца пытается "Сассуоло". Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

"Зенит" купил центрбека два года назад у "Лиона" за 16 миллионов евро.

За два сезона Маммана сыграл за "сине-бело-голубых" 38 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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