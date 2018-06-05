Итальянский клуб расстался с главным тренером

Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера "Сассуоло", сообщил официальный сайт клуба.

Руководство "нероверди" решило расстаться с наставником, под руководством которого клуба занял 11 место в Серии А.

Преемником Якини станет Роберто Де Зерби, который в минувшем сезоне вылетел в низший дивизион с "Беневенто".

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