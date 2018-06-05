Итальянский клуб расстался с главным тренером

Теги сассуоло

Итальянский клуб расстался с главным тренером

Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера "Сассуоло", сообщил официальный сайт клуба.

Руководство "нероверди" решило расстаться с наставником, под руководством которого клуба занял 11 место в Серии А.

Преемником Якини станет Роберто Де Зерби, который в минувшем сезоне вылетел в низший дивизион с "Беневенто". 

Не пропустите: "Ювентус" близок к перехвату трансферной цели "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов