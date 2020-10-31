Итальянский клуб сделал предложение Манджукичу

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Итальянский клуб сделал предложение Манджукичу

Известный хорватский нападающий Марио Манджукич может подписать контракт с "Болоньей".

По информации Calciomercato, 34-летнего футболиста рассматривают в качестве замены для Федерико Сантандера, который выбыл из строя из-за травмы.

Вице-чемпион мира 2018 года сейчас является свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к итальянскому клубу бесплатно и вне трансферного окна.

Последним местом работы Манджукича был катарский "Аль-Духаиль". Летом он мог оказаться в московском "Локомотиве".

Не пропустите: Николич рассказал, почему Манджукич не перешёл в "Локомотив". | http://soccernews.ru
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