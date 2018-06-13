Итальянский клуб согласовал трансфер игрока ЦСКА



Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в «Ювентус», сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, клуба практически договорились. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро и осталось уладить мелкие детали. Итальянский гранд намерен завершить сделку до начала Чемпионата Мира-2018, опасаясь роста цены на игрока.

Не исключено, что 22-летний Головин заменит в составе "Юве" Миралема Пьянича, которым интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

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