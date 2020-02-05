Итальянский клуб уволил тренера во второй раз за сезон

Теги брешия

Итальянский клуб уволил тренера во второй раз за сезон

"Брешия" объявила об отставке Эудженио Корини с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что брешианцы уволили тренера во второй раз за сезон. В первый раз он был отправлен в отставку в ноябре 2019 года, но спустя несколько недель вернулся к работе. Теперь клуб вновь расстался с наставником.

После 22 туров "Брешия" находится в зоне вылета Серии А, занимая 19-е место в турнирной таблице.

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