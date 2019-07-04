Итальянский клуб в шаге от подписания защитника "Спартака" Боккетти
Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, скорее всего, продолжит карьеру в Серии А.
Ранее у 32-летнего футболиста был вариант с переходом в "Дженоа", однако теперь, как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок близок к подписанию контракта с "Вероной".
Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного договора. Теперь итальянец постарается расторгнуть соглашение с "красно-белыми".
Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов.
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