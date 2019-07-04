Итальянский клуб в шаге от подписания защитника "Спартака" Боккетти

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, скорее всего, продолжит карьеру в Серии А.

Ранее у 32-летнего футболиста был вариант с переходом в "Дженоа", однако теперь, как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок близок к подписанию контракта с "Вероной".

Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного договора. Теперь итальянец постарается расторгнуть соглашение с "красно-белыми".

Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: "Спартак" презентовал форму на следующий сезон. | http://soccernews.ru