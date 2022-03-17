Итальянский клуб заинтересован в приглашении Гаттузо

Фото твиттер "Наполи"

"Болонья" может в ближайшее время сменить главного тренера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клуб изучает возможность назначения Дженнаро Гаттузо.

С января 2019 года "красно-синих" возглавляет сербский наставник Синиша Михайлович.

Гаттузо остаётся без работы с июня, когда он покинул "Фиорентину" через три недели после назначения.

"Болонья" занимает 12-е место в таблице Серии А по итогам 28 туров.

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