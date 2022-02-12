Итальянский клуб зовёт Джека Уилшера
Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер может продолжить карьеру в итальянской Серии Б.
По информации BBC, в подписании 30-летнего англичанина заинтересован "Комо".
Уилшер с лета является свободным агентом. Его последним клубом был "Борнмут". Хавбек также известен по выступлениям за "Арсенал", "Болтон" и "Вест Хэм".
Не пропустите: Джек Уилшер высказался о возможном завершении карьеры. | http://soccernews.ru
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