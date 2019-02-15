Итальянский талант привлек к себе внимание еще одного топ-клуба АПЛ

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Итальянский талант привлек к себе внимание еще одного топ-клуба АПЛ

"Хавбек "Кальяри" Николо Барелла может получить еще одно предложение из АПЛ.

Как сообщает Sport Mediaset, на этот раз в услугах 22-летнего игрока заинтересован "Арсенал", который ищет замену Аарону Рэмзи, подписавшему контракт с "Ювентусом".

Напомним, что в минувшее трансферное окно Бареллу хотели подписать "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне на счету игрока один забитый мяч в 24 матчах.

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