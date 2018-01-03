Итальянский топ-клуб хочет подписать Балотелли

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, видеть скандального футболиста в своей команде хочет главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри.

Напомним, что контракт Балотелли с "Ниццей" истекает летом 2018 года. В этом сезоне 27-летний нападающий сыграл за "орлят" 21 матч и забил 16 голов.

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