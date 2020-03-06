Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Теги зенит санкт-петербургнаполисердар азмунтрансферы

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации Corriere dello Sport, "Наполи" сделал иранца своей трансферной целью. Переход возможен летом.

Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 43 матча, забил 23 гола и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 18 миллионов евро.

Не пропустите: Мертенс согласовал новый контракт с "Наполи": названы условия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 26 62
2 Ювентус Ювентус 25 60
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 25 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Удинезе Удинезе 25 27
15 Торино Торино 25 27
16 Лечче Лечче 26 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов