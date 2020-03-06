Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном
Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
По информации Corriere dello Sport, "Наполи" сделал иранца своей трансферной целью. Переход возможен летом.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 43 матча, забил 23 гола и сделал 9 ассистов.
Рыночная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 18 миллионов евро.
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