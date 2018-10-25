Итальянский топ-клуб интересуется Мариано Диасом

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Итальянский топ-клуб интересуется Мариано Диасом

"Наполи" интересуется нападающим мадридского "Реала" Мариано Диасом, сообщает Todomercadoweb.

По информации ресурса, неаполитанцы готовы подписать 25-летнего форварда уже в январе. Итальянский клуб рассчитывает убедить футболиста сменить команду, пообещав ему достаточное количество игровой практики.

После возвращения в "Реал" в конце прошлого лета Диас сыграл всего 7 неполных матчей и забил 1 гол. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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