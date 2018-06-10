Итальянский топ-клуб нацелился на Бензема

Теги наполиреал мадридкарим бензема

Итальянский топ-клуб нацелился на Бензема"Наполи" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что неаполитанский клуб готов будет сделать этим летом конкретное предложение по 30-летнему нападающему "сливочных". Ранее президент королевского клуба Флорентино Перес сообщил, что готов будет отпустить француза в обмен на сумму в 70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Наполи" нашел замену Пепе Рейне. | soccernews.ru

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