Итальянский топ-клуб намерен купить лидера "Спартака"

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Итальянский топ-клуб намерен купить лидера "Спартака"

"Рома" проявляет интерес к голландскому полузащитника "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Retesport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет нелегко, так как "красно-белые" оценивают игрока в 35 миллионов евро, а "Рома" не готова платить такую сумму.

В прошлом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 38 матчей, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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