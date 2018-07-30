Итальянский топ-клуб одержал победу в товарищеском матче

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Итальянский топ-клуб одержал победу в товарищеском матче
"Наполи" одержал победу в товарищеском матче одержал победу над "Кьево" благодаря голам Симоне Верди и Лоренцо Тонелли.

"Наполи" (Италия) - "Кьево" (Италия) - 2:0 (1:0)
Голы: Верди, 10 - 1:0, Тонелли, 86 - 2:0

"Наполи": Карнезис, Хисай, Кулибали, Максимович, Луперто, Хамшик, Инсинье, Рог, Руис, Верди, Милик

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