Итальянский топ-клуб опережает ЦСКА в борьбе за Гайча

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Итальянский топ-клуб опережает ЦСКА в борьбе за Гайча

Миланский "Интер" является фаворитом в гонке за нападающим "Сан Лоренцо" Адольфо Гайчем, сообщает "СЭ".

По сведениям издания, вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти имеет хорошие отношения с 21-летним футболистом, что должно стать козырем для итальянского клуба.

Напомним, что за аргентинца собирается бороться московский ЦСКА, о чём стало известно сегодня.

Сумма отступных в контракте Гайча составляет 13,4 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" приобрел защитника "Панатинаикоса". | http://soccernews.ru
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