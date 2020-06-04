Итальянский топ-клуб опережает ЦСКА в борьбе за Гайча
Миланский "Интер" является фаворитом в гонке за нападающим "Сан Лоренцо" Адольфо Гайчем, сообщает "СЭ".
По сведениям издания, вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти имеет хорошие отношения с 21-летним футболистом, что должно стать козырем для итальянского клуба.
Напомним, что за аргентинца собирается бороться московский ЦСКА, о чём стало известно сегодня.
Сумма отступных в контракте Гайча составляет 13,4 миллионов евро.
Не пропустите: "Интер" приобрел защитника "Панатинаикоса". | http://soccernews.ru
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