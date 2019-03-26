Итальянский врач оценил быстрые сроки возвращения в строй защитника "Спартака" Ещенко после тяжелой травмы



Профессор итальянской клиники "Вилла Стюарт" Пьер-Паоло Мариани прокомментировал тот факт, что защитник "Спартака" Андрей Ещенко приступил к тренировкам в общей группе всего через 3,5 месяца после травмы крестообразной связки колена.

"Ещенко показал отличные результаты, он настоящий боец! Надо понимать, что 80 процентов успеха восстановления после такой травмы — правильная реабилитация, а это уже зависит от самого футболиста. Три с половиной месяца Ещенко - быстрый срок, но не рекорд", - приводят слова Мариани российские СМИ.

Ещенко перенес операцию на колене в начале декабря. В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.

Напомним, что в середине сезона Ещенко был переведен в дублирующий состав после того, как поставил лайк критическому стихотворению, посвященному тогдашнему главному тренеру команды Массимо Каррере. После отставки итальянца Ещенко вернулся в основной состав.

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