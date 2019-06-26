Итальянский вратарь объявил о переходе в "Спартак"



Вратарь "Ромы" Андреа Романьоли заявил, что он перешел в "Спартак".

"Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришел. Вперед, "Спартак"!" - написал Романьоли в своем Instagram, сфотографировавшись на фоне клубного баннера.

20-летний Романьоли является воспитанником "Ромы". Ориентировочная стоимость голкипера составляет 25 тысяч евро.

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