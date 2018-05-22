Итальянский журналист Брага назвал идеального кандидата на должность главного тренера "Зенита"
Итальянский журналист Микаэль Брага назвал идеального кандидата на должность главного тренера питерского "Зенита".
"Я уже сказал, что единственный идеальный кандидат для "Зенита" - это Семак. Именно он на сегодняшний день подходит питерскому клубу, других подобных фигур я здесь не вижу. Почему я так говорю? Во-первых, Семак не такой высокооплачиваемый. Во-вторых, он - умный тренер, хорошо знает Россию и "Зенит", ему не надо будет тратить время на адаптацию, а недавно Семак добился большого успеха, выведя "Уфу" в Лигу Европы. Мне кажется, руководство "Зенита" должно понимать, что для грандиозных амбиций не обязательно нужны грандиозные имена. По-моему, Семак может перестроить "Зенит" и поставить в нем все на свои места, надо дать ему шанс.
Гальярдо, Сампаоли, Сарри - это не Анчелотти и не Моуринью, они - средние специалисты. Кто-то говорит, что у Семака нет опыта, но какой опыт у Сарри? Что он выиграл? Да, занимал с "Наполи" второе место в чемпионате Италии, но чудес не творил. Конечно, у Сарри меньше опыта, чем у Манчини, который до прихода в "Зенит" выиграл несколько значимых трофеев. Недавно Сарри сказал, что его интересуют в первую очередь деньги, и это было бы нехорошее начало его взаимоотношений с "Зенитом". Потому что совсем недавно мы видели, что получилось в питерском клубе у высокооплачиваемого тренера из Западной Европы", - цитирует Брагу Евро-футбол.
Напомним, Черданцев исключил появление Сарри в "Зените". | soccernews.ru
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