Итальянский журналист назвал Миранчука "инородным телом"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Журналист L’Eco di Bergamo Пьетро Серина высказался о хавбеке "Аталанты" Алексее Миранчуке.
"Этот парень меняется в худшую сторону, что вызывает беспокойство. И оно рождено в первую очередь тем, что совсем не убеждает самоотдача россиянина: он не выглядит человеком, готовым к самоотверженной игре за команду. Когда Алексей приехал летом 2020 года из Москвы, его подавали нам как нового феномена советского футбола. И Миранчук начал в "Аталанте" действительно хорошо, если брать соотношение времени на поле с голами. И все мы дружно сказали себе: если Миранчук добавит в физической силе и злости, получит время на адаптацию, то в "Аталанте" станет одной звездой больше.
И вот сейчас прошло 14 месяцев с момента появления Миранчука в Бергамо. Количество минут на старте нынешнего сезона выросло, а вот эффективность по сравнению с прошлым годом резко упала. За 237 минут, которые Алексей отыграл в общей сложности в семи матчах, он всего раз поучаствовал в голевой комбинации - при счете 2:2 против "Вильярреала", отдав передачу на Госенса.
Вызывает вопросы не его левая нога, которой русский владеет отменно, а его незаметность. Да, застенчивость - это от природы, однако Миранчуку давно пора бы понять, что в итальянском футболе с таким характером далеко не уедешь. С каждой новой игрой Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней инородным телом. И уже складывается окончательное впечатление, что та самая адаптация невозможна в принципе.
Наверное, в такой ситуации лучшим вариантом для клуба было бы отпустить Миранчука обратно на родину и, отбив хотя бы часть инвестиций в него, вложиться в другого атакующего исполнителя", - написал журналист.
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