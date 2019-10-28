Итальянский журналист опроверг информацию СМИ, заявивших, что Роналду выиграл "Золотой мяч"

Теги ювентускриштиану роналдузолотой мяч

Итальянский журналист опроверг информацию СМИ, заявивших, что Роналду выиграл "Золотой мяч"

Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери заявил, что информация о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду станет обладателем "Золотого мяча" недостоверна.

Издание Corriere dello Sport заявило, что представители France Football уже встретились с португальцем, чтобы взять интервью, которое будет опубликовано после вручения приза.

Палмери в твиттере написал, что голосование за претендента завершится только 8 ноября. Также отметил, что France Football опубликовало интервью с игроком на своем сайте, которое никак не связано с наградой.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 2 декабря. 

А еще: France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч" | http://soccernews.ru
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