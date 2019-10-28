Итальянский журналист опроверг информацию СМИ, заявивших, что Роналду выиграл "Золотой мяч"
Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери заявил, что информация о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду станет обладателем "Золотого мяча" недостоверна.
Издание Corriere dello Sport заявило, что представители France Football уже встретились с португальцем, чтобы взять интервью, которое будет опубликовано после вручения приза.
Палмери в твиттере написал, что голосование за претендента завершится только 8 ноября. Также отметил, что France Football опубликовало интервью с игроком на своем сайте, которое никак не связано с наградой.
Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 2 декабря.
А еще: France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
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|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4