Итальянский журналист опроверг информацию СМИ, заявивших, что Роналду выиграл "Золотой мяч"

Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери заявил, что информация о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду станет обладателем "Золотого мяча" недостоверна.

Издание Corriere dello Sport заявило, что представители France Football уже встретились с португальцем, чтобы взять интервью, которое будет опубликовано после вручения приза.

Палмери в твиттере написал, что голосование за претендента завершится только 8 ноября. Также отметил, что France Football опубликовало интервью с игроком на своем сайте, которое никак не связано с наградой.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 2 декабря.

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