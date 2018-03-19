Итальянский журналист: "У "Зенита" с Манчини нет будущего"

Известный итальянский журналист Микаэль Брага высказался о работе своего соотечественника Роберто Манчини на посту главного тренера питерского "Зенита".

"У "Зенита" с Манчини нет будущего, это действительно видно. Сам он тоже наверняка это понимает, но надеется уйти лишь после того, как "Зенит" заплатит ему отступные за разрыв контракта. Таким образом, он проявляет неуважение к петербургскому клубу и всему российскому футболу, и это очень печально", - цитирует Брагу Спорт уик-энд.

Напомним, Манчини хотел бы поработать в других чемпионатах. | soccernews.ru