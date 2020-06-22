Итальянский журналист жёстко раскритиковал РФС за двойные стандарты
На непоследовательность решений Российского футбольного союза обратили внимание за границей.
Итальянский журналист Микаэль Брага сделал заявление о переносе матча "Краснодар" - "Динамо" и проведении игры "Сочи" - "Ростов".
"Неправильно, что о проведении матча или его переносе предлагают договариваться между собой клубам. Если решение устраивает всех, это хорошо, но его должна принимать РПЛ или РФС. Эти организации и есть для решения таких проблем. Представьте, что было бы, если бы не было судов, правительств и так далее. "Краснодар" сделал добрый поступок. Ему было бы удобнее сыграть сейчас с молодыми игроками "Динамо" или получить техническую победу. Потому что в конце чемпионата, когда будет плотный график, может решаться вопрос второго места и "Динамо" в нормальном составе вполне способно отобрать у "Краснодара" очки.
То, что матч "Сочи" - "Ростов" не перенесли, а "Краснодар" - "Динамо" перенесли... Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях. Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает такая же проблема, переносят? И если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы для него форс-мажором война или вторжение инопланетян? Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду. Надо контролировать игроков и персонал очень часто, но всё равно коронавирус у кого-то будет выявляться. Если так направлять на карантин все команды, завершить чемпионат на поле будет невозможно", - заявил журналист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22