Итальянский журналист жёстко раскритиковал РФС за двойные стандарты

Теги рфсрплфк сочиростовдинамо москвакраснодар

Итальянский журналист жёстко раскритиковал РФС за двойные стандарты

На непоследовательность решений Российского футбольного союза обратили внимание за границей.

Итальянский журналист Микаэль Брага сделал заявление о переносе матча "Краснодар" - "Динамо" и проведении игры "Сочи" - "Ростов".

"Неправильно, что о проведении матча или его переносе предлагают договариваться между собой клубам. Если решение устраивает всех, это хорошо, но его должна принимать РПЛ или РФС. Эти организации и есть для решения таких проблем. Представьте, что было бы, если бы не было судов, правительств и так далее. "Краснодар" сделал добрый поступок. Ему было бы удобнее сыграть сейчас с молодыми игроками "Динамо" или получить техническую победу. Потому что в конце чемпионата, когда будет плотный график, может решаться вопрос второго места и "Динамо" в нормальном составе вполне способно отобрать у "Краснодара" очки.

То, что матч "Сочи" - "Ростов" не перенесли, а "Краснодар" - "Динамо" перенесли... Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях. Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает такая же проблема, переносят? И если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы для него форс-мажором война или вторжение инопланетян? Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду. Надо контролировать игроков и персонал очень часто, но всё равно коронавирус у кого-то будет выявляться. Если так направлять на карантин все команды, завершить чемпионат на поле будет невозможно", - заявил журналист.

Не пропустите: Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко

Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов