Итальянский журналист жёстко раскритиковал РФС за двойные стандарты

На непоследовательность решений Российского футбольного союза обратили внимание за границей.

Итальянский журналист Микаэль Брага сделал заявление о переносе матча "Краснодар" - "Динамо" и проведении игры "Сочи" - "Ростов".

"Неправильно, что о проведении матча или его переносе предлагают договариваться между собой клубам. Если решение устраивает всех, это хорошо, но его должна принимать РПЛ или РФС. Эти организации и есть для решения таких проблем. Представьте, что было бы, если бы не было судов, правительств и так далее. "Краснодар" сделал добрый поступок. Ему было бы удобнее сыграть сейчас с молодыми игроками "Динамо" или получить техническую победу. Потому что в конце чемпионата, когда будет плотный график, может решаться вопрос второго места и "Динамо" в нормальном составе вполне способно отобрать у "Краснодара" очки.

То, что матч "Сочи" - "Ростов" не перенесли, а "Краснодар" - "Динамо" перенесли... Решение может быть правильным или неправильным, но оно должно быть одинаковым для всех в одинаковых ситуациях. Как объяснить иностранцам, почему в России один матч проводят, несмотря на проблему, а другой, когда возникает такая же проблема, переносят? И если для РФС пандемия не форс-мажор, то была бы для него форс-мажором война или вторжение инопланетян? Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду. Надо контролировать игроков и персонал очень часто, но всё равно коронавирус у кого-то будет выявляться. Если так направлять на карантин все команды, завершить чемпионат на поле будет невозможно", - заявил журналист.

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