Итальянское чудо: "Рома" выбивает "Барселону" из Лиги Чемпионов

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Итальянское чудо: "Рома" выбивает "Барселону" из Лиги ЧемпионовВторой четвертьфинальный матч между "Ромой" и "Барселоной" был мало кому интересен с точки зрения результата, потому как первая встреча на "Камп Ноу" завершилась разгромом "волков" со счетом 4:1. Для того, чтобы проходить в полуфинал, римлянам необходимо было выигрывать как минимум с разницей в три мяча. Хотя, справедливо ради, стоит отметить, что подопечные Эусебио Ди Франческо по игре никак не заслуживали столь крупного поражения, а три из четырех мячей на ровном месте привезли себе сами.Что касается стартовых составов, то Эрнесто Вальверде выставил прогнозируемую одиннадцатку, не став ничего менять по сравнению с предыдущим поединком на "Камп Ноу" – на поле появились все сильнейшие. В то время как тренерский штаб "джаллоросси" вынужден был что-то менять и сделал сразу три изменения, которые усиливали атакующую линию. Вместо Бруно Переса, Лоренцо Пеллегрини и травмированного Диего Перотти с первых минут вошли в игру Жуан Жезус, Раджа Наингголан и Патрик Шик соответственно.При шумной поддержке "Стадио Олимпико" "Барса" с первых же минут захватила преимущество и сразу же успела создать несколько опасных выпадов, но ни у Месси, ни у Серхи Роберто удары не вышли. Тем не менее, это не помешало "Роме" провести быстрый гол. Все гениальное просто: уже на шестой минуте Де Росси выполнил классный заброс с центра поля на Джеко, который выиграл борьбу у двух центральных защитников "блаугранас" и без проблем пробросил мяч мимо тер Штегена. Любопытно, но пропустив гол, подопечные Вальверде не стали лететь вперед, да и в целом на протяжении всего первого тайма гости выглядели, мягко говоря, не самым лучшим образом. Пару великолепных возможностей забить со штрафного имел Месси, но аргентинец решил пострадать "синдромом Дибалы".Римляне откровенно наиграли на второй гол. Дважды очень опасно пробивал головой Патрик Шик, привычно активен на своем фланге был Александар Коларов, но удача была на стороне каталонского гранда.

С началом второй половины встречи "Барселона" пыталась по-настоящему включиться в игру, но все же "Рома" продолжала смотреться более убедительно. А на 57-й минуте римский стадион слился в экстазе, потому что рефери указал на "точку" за нарушение Пике на Джеко. Пенальти взялся исполнять Де Росси и не подвел – 2:0. Эмоциональное преимущество уже было на стороне итальянцев, потому как от выхода в полуфинал их отделял всего один гол. Долго ждать не пришлось и уже на 82-й минуте Костас Манолас, который был автором одним из двух автоголов в каталонской встречи, вовремя выбежал на ближнюю штангу и великолепным ударом головой поставил жирную точку в этом противостоянии.Никто не ожидал, а чудо случилось! "Рома", вопреки всем прогнозам, просто уничтожает "Барсу" в ответном поединке и творит новую историю, выходя в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Рома" –  "Барселона" – 3:0

Голы: Джеко, 6 – 1:0, Де Росси, 58 ( с пенальти) – 2:0, Манолас, 82 – 3:0

"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Жезус, Флоренци, Де Росси, Коларов, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Строотман, Джеко, Шик (Ундер, 73)

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Умтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Алькасер, 85), Иньеста (Гомеш, 81), Месси, Суарес

Богдан Архипенко

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комментарии
Зенден

Да уж...кошмарная ночь и тяжелый день. Такое только в кошмарном сне может приснится.

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TurculeC

Нежданчик, однако!! А если бы Юве обошел РМ, ваще был бы огонь. Но римляне показали свои большие яйца. Барсе есть большой повод задуматься над составом и тренерским штабом.

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РМ

хотел барсафанам написать какую нибудь гадость, но не буду подать до ихнего уровня. А так поздравляю Рому с выходом в полуфинал.

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Пьянь

Просто позор, ужасная игра...

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Димон

Что самое интересное, всё по делу...кто бы мог подумать

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Где была блоха в обоих матчах? Это вам не с легонесами " феерить". Третья команда Италии, наказывает "лучшую" команду мира. Без судей, автоголов и пенальти, путалонцы, мало на что способны. Зато стабильность - не первый вылет в 1/4. Нашли свою стадию. Надеюсь, теперь не одна собака не гавкнет, что Барселона на данный момент, способна на что либо, кроме разгромов аутсайдеров, да и только тех, кто сдается еще перед началом матча. Любое сопротивление - и в глазах гнома и ко растерянность. В тот момент, пока лучший игрок мира, чуть ли не в одиночку, громит сильнейшие команды Италии и Франции, барселона - позорит испанский футбол.

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Вася

А чего вы взъелись то? Выше была приведена здоровая критика, все сказано по делу

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Пьянь

А ты нахуй иди, еблан.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Глупый человек) Лучше вообще не отвечай) Ты просто не понимаешь, как глупо ты выглядишь с этими речами после поражения барселоны от команды, которая даже в Италии не самая грозная. И да, чемпионат Испании показатель " величия" явно меньшей величины чем ЛЧ. В испании лишь пару матчей в году надо выкладываться на 100 процентов, а дальше все статично и буднично. И если барселона или Реал проваливают чемп, то в большей части, они проигрывают не кому либо а самим себе. Из за отсутствия концентрации или же банальной лени и недооценки. И зачастую, середняки обыгрывают грандов в Испании, из за недостаточной мотивации первых. Примера это тебе не Англия, где у всех большой бюджет и все грызутся до последней капли крови. Так что хвалиться чемпом Испании, после 0-3 от Ромы, такое себе. Чемпионат это круто, но лига чемпионов это совсем другое. Одно дело царствовать у себя в болоте, и совсем другое быть лучшей командой мира официально. А клуб, который не первый год вылетает из четверть финалов ( при чем постоянно разгромно) Не может даже заикаться о величии. Топ клуб - который был хорош на длинной дистанции - да. Но " величие" надо заслужить, после того, как ты его упустил. А пока, вас даже Рома опускает с небес. Вообщем, еще раз пишу, не позорься, когда ты пишешь " БАРСИЛОНА ВСИ РАВНО ВИЛИКАЯ" ты становишься похож, на дурочка школьника) И да, мой ник, думаю тебе будет знаком.

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Пьянь

Топовый чемпионаты, такие как Примера и АПЛ выиграть не менее, а то и более сложно, чем ЛЧ. Это тебе не на три матча в плей-офф ЛЧ собраться, а тут надо быть в тонусе все 38 игр, чтобы не было потерь очков с леганесами-осасунами. А для того, чтобы не было лени и недооценки, нужно быть настоящими профессионалами. А чтобы быть великим в Европе нужно и выглядеть величественно, а не как некоторый клуб, которому регулярно не свистят офсайды в важнейших матчах. Интересно, после поражения от Леганеса второй мадридский тоже перестал быть великим клубом? Что касается ника, то не знаю, больных на голову в прежней версии хватало и вспомнать всех не собираюсь.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

1) Ты знаешь о ком речь. Но могу разжевать, как умственно отсталому, речь о Месси, герое Малаг и Легонесов. В последнее время, он может феерить с грандами, только когда у всей команды идет игра. А " делать разницу" в одиночку, играя с условными Осасунами, любой топ игрок сможет. 2) О каком величии идет речь? Если ты о былом величии, то да, возможно. Но сейчас то что? Команда которая третий год вылетает в четверть финала ( даже не в полуфинале, лол) вообще со словом " величие" нечего общего иметь не может априори. 3) Опять ты либо притворяешься дурачком, либо реально такой ( 99% что так) Роналду во всех 3 играх ( и сегодня будет 4) с ПСЖ и Ювентусом, был на первой роли, а недавно, забил такой гол, который весь мир будет еще долго помнить. Класс величайших игроков, показывается в противостояниях с грандами. А в этом компоненте, Месси полностью проигрывает в этом сезоне. Один раз выстрелить в матче с Реалом, это не тот уровень что бы называться "лучшим в мире". Решает стабильность, а ее у аргентинца больше нет. Когда вчера, он был реально нужен команде, он был тенью на поле. И не пиши больше слово " величие", дурачок, не смеши народ))

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Пьянь

Отвечаю на очередной говноммент придурка, который не может придумать себе хоть какой-то ник. 1) Так блоха это Месси? Начнем с этого. Рост Месси - 170см. Это считается ниже среднего, но вовсе не маленький. То есть он не факт, что ниже тебя. Дальше - "Месси делает разницу с Осасунами". Странное утверждение. Только в этом сезоне Месси сделал победу над Реалом (1 предголевой и 1 голевой пас), победил Челси (2 гола), победил Атлетико (1 гол), в первом матче с Ромой принял участие в трех голевых атаках. И чем тебе Леганес не угодил? Всего пару месяцев назад он выбил из Кубка Испании второй мадридский. 2) Теперь о величии. Барселона в этом сезоне уже обеспечила себе чемпионский титул. Так что в вопросе о величии ты тоже обосрался. 3) Теперь о Роналду в матчах с ПСЖ и Ювентусом. Первый матч с ПСЖ - первый гол с левого пенальти (нарушения на Кроосе не было, и как выяснилось позднее, он и вовсе был в офсайде. Впрочем Реалу не свистят офсайды уже давно, что привело к победе в прошлогодней ЛЧ), второй гол - просто глупый рикошет. Единственное достижение в нем Роналду - оказался на пути мяча в нужный момент. Теперь матч с Юве. Шикарный второй гол - спору нет. Но в обоих мячах Роналду выступил в своей обычной роли - замыкающего игрока. Где тут - "вытащил в одиночку"? Нет, тут надо говорить по-другому - выступил в роли наконечника, завершив усилия всей команды, которая вывела его на удар. А теперь сравни его с Месси, который забивает не меньше, при этом, обычно получает мяч в центре поля и обыграв нескольких соперников забивает или отдает пас. Надеюсь, сравнение понятно даже такому недалекому персонажу, как ты. 4) Что-то не видно было класса Роналду в важных моментах сезона в чемпионате и Кубке Испании. Забивать он стал помногу лишь после того, как Реал потерял шансы на успех в обоих турнирах. Ну и кому теперь нужен его мусорный покер в матче с Жироной? Вобщем ты раздавлен и смыт в унитаз. Убейся.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Не приятно правду читать? аж бомбит вижу. Но это нормально, вылетать 3 раза подряд это же вообще жесть. Ты наверняка считаешь барсу сильнейшей даже сейчас. Очень много таких " фанов" живущих в своем маня мирке. Глупо отрицать, что путалонцы, вчера сотворили один из главных позоров, за всю историю лиги чемпионов.

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Пьянь

Так уж и быть, отвечу на твой высер. 1) Не знаю, о какой блохе ты говоришь. 2) Барселона провалилась и опозорились, тут никаких оправданий нет. Но величие команды это поражение не перечеркнет. 3) Какой еще лучший игрок мира, громящий итальянцев и французов? Ты о ком вообще?

Taivin

Ублюдок и бастард, шлюхин сын

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Я

Умницы. Молодцы. Красавцы. Барса уже не торт

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Taivin

Просто нет слов..

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