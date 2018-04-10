Итальянское чудо: "Рома" выбивает "Барселону" из Лиги Чемпионов
Второй четвертьфинальный матч между "Ромой" и "Барселоной" был мало кому интересен с точки зрения результата, потому как первая встреча на "Камп Ноу" завершилась разгромом "волков" со счетом 4:1. Для того, чтобы проходить в полуфинал, римлянам необходимо было выигрывать как минимум с разницей в три мяча. Хотя, справедливо ради, стоит отметить, что подопечные Эусебио Ди Франческо по игре никак не заслуживали столь крупного поражения, а три из четырех мячей на ровном месте привезли себе сами.Что касается стартовых составов, то Эрнесто Вальверде выставил прогнозируемую одиннадцатку, не став ничего менять по сравнению с предыдущим поединком на "Камп Ноу" – на поле появились все сильнейшие. В то время как тренерский штаб "джаллоросси" вынужден был что-то менять и сделал сразу три изменения, которые усиливали атакующую линию. Вместо Бруно Переса, Лоренцо Пеллегрини и травмированного Диего Перотти с первых минут вошли в игру Жуан Жезус, Раджа Наингголан и Патрик Шик соответственно.При шумной поддержке "Стадио Олимпико" "Барса" с первых же минут захватила преимущество и сразу же успела создать несколько опасных выпадов, но ни у Месси, ни у Серхи Роберто удары не вышли. Тем не менее, это не помешало "Роме" провести быстрый гол. Все гениальное просто: уже на шестой минуте Де Росси выполнил классный заброс с центра поля на Джеко, который выиграл борьбу у двух центральных защитников "блаугранас" и без проблем пробросил мяч мимо тер Штегена. Любопытно, но пропустив гол, подопечные Вальверде не стали лететь вперед, да и в целом на протяжении всего первого тайма гости выглядели, мягко говоря, не самым лучшим образом. Пару великолепных возможностей забить со штрафного имел Месси, но аргентинец решил пострадать "синдромом Дибалы".Римляне откровенно наиграли на второй гол. Дважды очень опасно пробивал головой Патрик Шик, привычно активен на своем фланге был Александар Коларов, но удача была на стороне каталонского гранда.
С началом второй половины встречи "Барселона" пыталась по-настоящему включиться в игру, но все же "Рома" продолжала смотреться более убедительно. А на 57-й минуте римский стадион слился в экстазе, потому что рефери указал на "точку" за нарушение Пике на Джеко. Пенальти взялся исполнять Де Росси и не подвел – 2:0. Эмоциональное преимущество уже было на стороне итальянцев, потому как от выхода в полуфинал их отделял всего один гол. Долго ждать не пришлось и уже на 82-й минуте Костас Манолас, который был автором одним из двух автоголов в каталонской встречи, вовремя выбежал на ближнюю штангу и великолепным ударом головой поставил жирную точку в этом противостоянии.Никто не ожидал, а чудо случилось! "Рома", вопреки всем прогнозам, просто уничтожает "Барсу" в ответном поединке и творит новую историю, выходя в полуфинал Лиги Чемпионов.
"Рома" – "Барселона" – 3:0
Голы: Джеко, 6 – 1:0, Де Росси, 58 ( с пенальти) – 2:0, Манолас, 82 – 3:0
"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Жезус, Флоренци, Де Росси, Коларов, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Строотман, Джеко, Шик (Ундер, 73)
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Умтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Алькасер, 85), Иньеста (Гомеш, 81), Месси, Суарес
Богдан Архипенко
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