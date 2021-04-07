Итальянское издание назвало Кокорина "Русским Балотелли"

Теги александр кокоринфиорентинамарио балотелли

Итальянское издание назвало Кокорина "Русским Балотелли"Фото: Твиттер @Fantacalcio 
Известный итальянский портал Calciomercato.com опубликовал критическую статью о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.

Заголовок материала не дает поводов для сомнений в характере оценки: "Что случилось с Кокориным? "Русский Балотелли" — проигранная ставка с трехлетним контрактом".

О 30-летнем форварде говорят как об игроке, который "способен совершать фантастические вещи на поле и необъяснимые глупости за его пределами".

"Что-то вроде Балотелли или похуже, в русском соусе, возможно, не самый логичный выбор в данный трудный для клуба час. Конечно, он может помочь, но риск очень высок", — говорится в статье. 

Фото: скриншот сайта

Напомним, россиянин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" зимой 2021 года. В составе "фиалок" футболист провел три матча, не отличившись результативными действиями, но получил одну желтую карточку.

Читать также: "Фиорентина" еще не рассчиталась со "Спартаком" за трансфер Кокорина | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)

"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов