Итальянское издание назвало Кокорина "Русским Балотелли"
Фото: Твиттер @Fantacalcio
Известный итальянский портал Calciomercato.com опубликовал критическую статью о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
Заголовок материала не дает поводов для сомнений в характере оценки: "Что случилось с Кокориным? "Русский Балотелли" — проигранная ставка с трехлетним контрактом".
О 30-летнем форварде говорят как об игроке, который "способен совершать фантастические вещи на поле и необъяснимые глупости за его пределами".
"Что-то вроде Балотелли или похуже, в русском соусе, возможно, не самый логичный выбор в данный трудный для клуба час. Конечно, он может помочь, но риск очень высок", — говорится в статье.
Фото: скриншот сайта
Напомним, россиянин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" зимой 2021 года. В составе "фиалок" футболист провел три матча, не отличившись результативными действиями, но получил одну желтую карточку.
Читать также: "Фиорентина" еще не рассчиталась со "Спартаком" за трансфер Кокорина | http://soccernews.ru
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