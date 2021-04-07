Итальянское издание назвало Кокорина "Русским Балотелли"

Фото: Твиттер @Fantacalcio

Известный итальянский портал Calciomercato.com опубликовал критическую статью о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.

Заголовок материала не дает поводов для сомнений в характере оценки: "Что случилось с Кокориным? "Русский Балотелли" — проигранная ставка с трехлетним контрактом".

О 30-летнем форварде говорят как об игроке, который "способен совершать фантастические вещи на поле и необъяснимые глупости за его пределами".

"Что-то вроде Балотелли или похуже, в русском соусе, возможно, не самый логичный выбор в данный трудный для клуба час. Конечно, он может помочь, но риск очень высок", — говорится в статье.

Фото: скриншот сайта

Напомним, россиянин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" зимой 2021 года. В составе "фиалок" футболист провел три матча, не отличившись результативными действиями, но получил одну желтую карточку.