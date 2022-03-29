Итальянского футболиста арестовали по подозрению в групповом изнасиловании

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Полузащитнику "Дженоа" Маноло Портанове грозит тюремное заключение, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 21-летнего хавбека арестовали по подозрению в групповом изнасиловании.

Следствие утверждает, что Портанова и ещё три молодых человека, в том числе один несовершеннолетний, изнасиловали девушку в ночь на 30 мая 2021 года.

Пока неизвестно, какое наказание грозит итальянскому футболисту и его сообщникам. Расследование дела продолжается.

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