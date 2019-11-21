Итальянского футболиста застукали во время секса в общественном туалете
Вратарь итальянской "Реджаны" Маттео Вольтолини попал в пикантную ситуацию, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в сеть попало видео, как футболист занимается сексом с девушкой в туалете ночного клуба. За это голкипера отстранили от тренировок на неделю до выяснения деталей происшествия.
Пользователи сети стали активно писать Вольтолини в Instagram, в результате чего ему пришлось ограничить доступ к своей странице.
23-летний Вольтолини является воспитанником "Реджаны". В нынешнем сезоне он провел за клуб три матча, в которых пропустил четыре гола.
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