Итальянского футболиста застукали во время секса в общественном туалете

1 Теги реджана

Итальянского футболиста застукали во время секса в общественном туалете
Вратарь итальянской "Реджаны" Маттео Вольтолини попал в пикантную ситуацию, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в сеть попало видео, как футболист занимается сексом с девушкой в туалете ночного клуба. За это голкипера отстранили от тренировок на неделю до выяснения деталей происшествия. 

Пользователи сети стали активно писать Вольтолини в Instagram, в результате чего ему пришлось ограничить доступ к своей странице.

23-летний Вольтолини является воспитанником "Реджаны". В нынешнем сезоне он провел за клуб три матча, в которых пропустил четыре гола.

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