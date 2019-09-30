Итальянского тренера уволили за оскорбление 16-летней активистки Греты Тунберг

Тренер молодежного состава клуба итальянской Серии D "Гроссето" Томмазо Касалини был уволен за оскорбительные высказывания в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Football Italia.

"Она - проститутка! В 16 лет ей уже можно было бы работать на улице!" - написал Касалини в Facebook.

После этого руководство "Гроссето" уволило тренера из-за поведения, которое не соответствует политике клуба.

16-летняя Тунберг стала известной после того, как выступила в ООН. Шведка обвинила участников климатического саммита в Нью-Йорке в бездействии, а также заявила, что они украли ее детство и мечты.

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