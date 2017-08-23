Итоги 1 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в стартовом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Иван Куэльяр ("Леганес") отразил три последних одиннадцатиметровых удара в свои ворота в Ла Лиге от Эмре Чолака, Дани Парехо и Ману Гарсии.
Габриэль ("Леганес") стал первым бразильцем с 1997-го года, когда в игре с "Реалом" подобное достижение установил Жуниньо, забившим первый гол чемпионата.
Симоне Дзадза принял непосредственное участие в пяти голах своей команды в последних пяти домашних играх "Валенсии" в чемпионате (четыре гола и один ассист).
Марселино Гарсия Тораль ("Валенсия") одержал свою 100-ю победу в Ла Лиге в качестве тренера (100 побед в 242 играх, 41% выигранных матчей).
Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад") забил два мяча в последних своих двух играх в Ла Лиге. Это больше на один результативный удар, чем он забил в предыдущих 37 матчах.
"Жирона" стала восьмой командой из Каталонии, сыгравшей в Ла Лиге. Только "Барселона" и "Эспаньол" выиграли свою первую игру.
Макси Гомес стал первым игроком, который сделал дубль в своем дебютном матче за "Сельту" в Ла Лиге в XXI веке.
Кристиан Стуани ("Жирона") стал первым игроком, забившим в Ла Лиге два мяча головой "Атлетико" под руководством Диего Симеоне.
Антуан Гризманн ("Атлетико") был впервые удален в матче Ла Лиги. Случилось это в его 253-й игре в чемпионате.
"Атлетик" прервал свою 6-матчевую победную серию против "Хетафе" в рамках Ла Лиги.
"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в стартовых матчах Ла Лиги до 9-ти игр. В последний раз "сине-гранатовые" проигрывали в первом туре чемпионата "Нумансии" в 2008-м году - в дебютном поединке Хосепа Гвардиолы в Ла Лиге в качестве тренера.
Серхи Роберто ("Барселона") забил свой первый гол в Ла Лиге.
Перед голом Каземиро в ворота "Депортиво" игроки "Реала" сделали 44 точных передачи. Это лучший результат голевой перепасовки, начиная с сезона 2006/2007.
Серхио Рамос ("Реал") повторил рекорд Ла Лиги по количеству удалений, принадлежащий Пабло Альфаро и Хави Агуадо - по 18 красных карточек.
Лионель Месси ("Барселона") стал третьим игроком, который в рамках матча Ла Лиги трижды попал в каркас ворот соперника, начиная с сезона 2005/2006.
Нельсон Семеду завершил матч против "Бетиса" с лучшим процентом точных передач среди всех игроков "Барселоны", сделавших более 10-ти пасов - 94%.
"Леванте" впервые выиграл в стартовом туре Ла Лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0