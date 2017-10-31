Итоги 10 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 10 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в десятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Симоне Дзадза ("Валенсия") забил 8 мячей в своих последних 6 матчах в Ла Лиге.

Алесис Руано ("Алавес") забил уже 11 мячей ударом головой. Больше среди защитников Ла Лиги имеют только Серхио Рамос ("Реал") и Диего Годин ("Атлетико").

Филипе Луис стал четвертым игроком не из Испании, сыгравшим 200 матчей в составе "Атлетико" в Ла Лиге.

"Атлетико" не пропускает гол в первом тайме в девятом матче Ла Лиги подряд.

Анель Корреа ("Атлетико") забил уже 4 свой мяч в 10 играх текущего розыгрыша Ла Лиги. Столько же он забил в 31 игре прошлого чемпионата.

"Барселона" больше всех в текущем розыгрыше Ла Лиги попадала в каркас ворот соперников - 8 раз.

Жорди Альба ("Барселона") отдал уже 4 голевую передачу на Лионеля Месси в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 17 матчей - 16 побед, 1 ничья.

"Севилья" продлила свою беспроигрышную серию против "Леганеса" во всех турнирах до 8 матчей - 6 побед, 2 ничьи.

Микель Ойярсабаль ("Реал Сосьедад") забил уже 5 мячей в 7 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. В прошлом чемпионате он отметился только 2 голами в 38 играх.

Все свои последние 10 мячей в Ла Лиге "Хетафе" забил во втором тайме.

"Жирона" продлила свою беспроигрышную серию против мадридских клубов в Ла Лиге ("Атлетико", "Леганеса" и "Реала") до 3 матчей - 1 победа и 2 ничьи.

Соперники попадали в каркас ворот "Реала" в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 9 раз. Это самый высокий показатель в чемпионате.

"Реал" впервые за 27 лет проиграл новичку Ла Лиги. В последний раз подобное случалось в 1990 году в матче против "Бургоса".

"Жирона" стала единственной из 32-х команд, которой Карим Бензема ("Реал") не забивал в рамках Ла Лиги.

Победная выездная серия "Реала" в Ла Лиге остановилась на отметке в 13 матчей.

Хосе Луис Моралес принял непосредственное участие в 5 из 6 последних голов "Леванте" в Ла Лиге - 3 гола, 2 ассиста.

Победой над "Сельтой" "Малага" прервала худший старт в Ла Лиге в своей истории - 9 поражений подряд.

Ни одной из команд в истории Ла Лиги не удавалось стать чемпионом, отставая от лидера на 8 очков после 10 стартовых туров.

Пако Айестаран ("Лас-Пальмас") стал первым в истории Ла Лиги тренером, потерпевшим 11 поражений подряд.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
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