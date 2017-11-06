Итоги 11 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в одиннадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Рияд Будебуз ("Бетис") забил свой первый гол в Ла Лиге первым же ударом в створ ворот соперника.

Антонио Санабрия ("Бетис") отметился 7 забитым мячом в последних 7 играх Ла Лиги.

Все свои 7 голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги Родриго Морено ("Валенсия") забивал разным командам.

"Валенсия" впервые в своей истории выиграла 7 игр подряд в Ла Лиге в течение одного сезона.

"Сухая" серия Антуана Гризманна в Ла Лиге достигла уже 7 матчей - это худший результат для него за время его выступлений в "Атлетико".

Беспроигрышная серия Диего Симеоне ("Атлетико") против "Депортиво" в Ла Лиге достигла уже 9 матчей - 6 побед, 3 ничьих.

Гол Кристиана Сантоса ("Алавес") в ворота "Эспаньола", забитый на 45 секунде матча, стал самым быстрым в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Безвыигрышная серия "Севильи" на "Камп Ноу" в Ла Лиге теперь составляет 15 матчей - 2 ничьих и 13 поражений.

Лионель Месси сыграл 600 матч за "Барселону" - больше него в своем активе имеют только Андрес Иньеста (642 игры) и Хави (767 игр).

Пако Алькасер забил 9 мячей в своих 9 последних матчах за "Барселону" во всех турнирах, когда он выходил в стартовом составе.

"Барселона" повторяет свой лучший старт в Ла Лиге сезонов 2012/2013 и 2013/2014, имея в активе 31 очко после 11 туров.

"Леванте" и "Жирона" сыграли свой первый матч в рамках Ла Лиги.

Борха Гарсия стал первым игроком в истории "Жироны", забившим гол в Ла Лиге ударом из-за штрафной площади.

Впервые за последние почти 12 лет "Атлетик" пропустил 3 мяча за стартовые 26 минут игры Ла Лиги.

Никола Сансоне ("Вильярреал") стал первым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, оформившим дубль, выйдя на замену.

Марсело стал вторым легионером "Реала" после Роберто Карлоса, сыгравшим 300 матчей за клуб в Ла Лиге.

"Лас-Пальмас" в очередной раз не смог одержать свою первую победу на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги - 5 ничьих, 29 поражений.

Каземиро стал первым игроком "Реала", забившим гол ударом головой в текущем сезоне во всех турнирах.

Марко Асенсио ("Реал") забил уже 4 мяч ударом из-за штрафной площади во всех турнирах текущего сезона. Это лучший результат среди игроков Ла Лиги.

Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Реал") нанесли больше всех ударов по воротам в текущем розыгрыше Ла Лиги - 69 (12 голов) и 48 (1 гол) соответственно.