Итоги 11 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 11 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в одиннадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Рияд Будебуз ("Бетис") забил свой первый гол в Ла Лиге первым же ударом в створ ворот соперника.

Антонио Санабрия ("Бетис") отметился 7 забитым мячом в последних 7 играх Ла Лиги.

Все свои 7 голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги Родриго Морено ("Валенсия") забивал разным командам.

"Валенсия" впервые в своей истории выиграла 7 игр подряд в Ла Лиге в течение одного сезона.

"Сухая" серия Антуана Гризманна в Ла Лиге достигла уже 7 матчей - это худший результат для него за время его выступлений в "Атлетико".

Беспроигрышная серия Диего Симеоне ("Атлетико") против "Депортиво" в Ла Лиге достигла уже 9 матчей - 6 побед, 3 ничьих.

Гол Кристиана Сантоса ("Алавес") в ворота "Эспаньола", забитый на 45 секунде матча, стал самым быстрым в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Безвыигрышная серия "Севильи" на "Камп Ноу" в Ла Лиге теперь составляет 15 матчей - 2 ничьих и 13 поражений.

Лионель Месси сыграл 600 матч за "Барселону" - больше него в своем активе имеют только Андрес Иньеста (642 игры) и Хави (767 игр).

Пако Алькасер забил 9 мячей в своих 9 последних матчах за "Барселону" во всех турнирах, когда он выходил в стартовом составе.

"Барселона" повторяет свой лучший старт в Ла Лиге сезонов 2012/2013 и 2013/2014, имея в активе 31 очко после 11 туров.

"Леванте" и "Жирона" сыграли свой первый матч в рамках Ла Лиги.

Борха Гарсия стал первым игроком в истории "Жироны", забившим гол в Ла Лиге ударом из-за штрафной площади.

Впервые за последние почти 12 лет "Атлетик" пропустил 3 мяча за стартовые 26 минут игры Ла Лиги.

Никола Сансоне ("Вильярреал") стал первым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, оформившим дубль, выйдя на замену.

Марсело стал вторым легионером "Реала" после Роберто Карлоса, сыгравшим 300 матчей за клуб в Ла Лиге. 

"Лас-Пальмас" в очередной раз не смог одержать свою первую победу на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги - 5 ничьих, 29 поражений.

Каземиро стал первым игроком "Реала", забившим гол ударом головой в текущем сезоне во всех турнирах.

Марко Асенсио ("Реал") забил уже 4 мяч ударом из-за штрафной площади во всех турнирах текущего сезона. Это лучший результат среди игроков Ла Лиги.

Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Реал") нанесли больше всех ударов по воротам в текущем розыгрыше Ла Лиги - 69 (12 голов) и 48 (1 гол) соответственно.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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