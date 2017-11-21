Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двенадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Микель Ойарсабаль отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами в своих последних 7 матчах за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге.

Кристиан Стуани забил свой 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это половина всех голов, забитых "Жироной".

"Хетафе" продлил свою результативную серию в Ла Лиге до 9 матчей. До повторения клубного рекорда команде осталось отличиться результативным ударом в одной игре.

Маркель Бергара забил уже 3 мяча в 12 матчах Ла Лиги за "Хетафе". Столько же он забил в 146 играх за "Реал Сосьедад".

Луис Суарес ("Барселона") оформил свой 5 дубль в рамках Ла Лиги в 2017 году - больше в своем активе имеет только его одноклубник Лионель Месси (11).

"Барселона" пропустила всего 4 мяча после стартовых 12 туров Ла Лиги - это лучший результат для клуба в истории.

Паулиньо ("Барселона") забил уже свой 4 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Столько же все вместе забили форварды "Реала" Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл.

В матче против "Леганеса" Марк-Андре тер Штеген совершил 7 сейвов - это самый высокий показатель для него в играх за "Барселону" в текущем сезоне во всех турнирах.

Самуэль Умтити ("Барселона") сделал больше всех передач в текущем розыгрыше Ла Лиги - 732 (точность - 91,7%).

"Сельта" потеряла уже 9 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых она вела в счете - это худший результат в чемпионате.

Пионе Систо ("Сельта") отдал уже 8 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

"Атлетико" в третий раз не смог обыграть "Реал" в первом дерби Ла Лиги на своем новом стадионе - ранее это случалось в 1929 году на "Метрополитано" (0:3) и в 1967 году на "Висенте Кальдерон" (2:2).

Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию во всех турнирах до 8 матчей (723 минуты) - это его худший результат за время выступлений за "Атлетико".

"Реал" впервые не смог отличиться забитым мячом в выездном матче Ла Лиги при Зинедине Зидане - результативная серия "сливочных" составила 35 матчей.

В последний раз свой матч в Ла Лиге "Атлетико" и "Реал" завершали "сухой" ничьей в мае 2005 года на "Сантьяго Бернабеу". На поле же "матрасников" такой результат не встречался с октября 1993 года.

В последний раз в Ла Лиге "Реал" сыграл вничью со счетом 0:0 в сентябре 2015 года в матче против "Малаги".

Мичел одержал свою 4 победу над "Депортиво" в 8 матчах Ла Лиги при 2 ничьих и 2 поражениях.

Своими 16 голами Симоне Дзадза (9) и Родриго Морено (7) принесли "Валенсии" в текущем розыгрыше Ла Лиги 15 очков.

Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия") забил уже 3 мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат для него за сезон в чемпионатах, где он ранее выступал.

"Валенсия" демонстрирует лучший старт в Ла Лиге в своей истории - 30 очков после 12 туров.

"Валенсия" продлила свою победную серию в Ла Лиге до 8 матчей - лучший клубный результат в истории.

Пако Айестеран ("Лас-Пальмас") в качестве главного тренера проиграл 13 матч чемпионата подряд - худший результат в истории Ла Лиги.

Арис Адурис ("Атлетик") опередил забил больше всех голов ударом головой в матчах Ла Лиги, начиная с сезона 2003/2004 - 48. Криштиану Роналду ("Реал") отстает от него по этому показателю на один забитый мяч.

Шарлес стал вторым не испанцем после Такаси Инуи в истории "Эйбара", оформившим дубль в матче Ла Лиги.

Победа над "Бетисом" со счетом 5:0 стала самой крупной для "Эйбара" за время выступлений в Ла Лиге.

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