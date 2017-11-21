Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двенадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Микель Ойарсабаль отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами в своих последних 7 матчах за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге.

Кристиан Стуани забил свой 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это половина всех голов, забитых "Жироной".

"Хетафе" продлил свою результативную серию в Ла Лиге до 9 матчей. До повторения клубного рекорда команде осталось отличиться результативным ударом в одной игре.

Маркель Бергара забил уже 3 мяча в 12 матчах Ла Лиги за "Хетафе". Столько же он забил в 146 играх за "Реал Сосьедад".

Луис Суарес ("Барселона") оформил свой 5 дубль в рамках Ла Лиги в 2017 году - больше в своем активе имеет только его одноклубник Лионель Месси (11).

"Барселона" пропустила всего 4 мяча после стартовых 12 туров Ла Лиги - это лучший результат для клуба в истории.

Паулиньо ("Барселона") забил уже свой 4 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Столько же все вместе забили форварды "РеалаКриштиану РоналдуКарим Бензема и Гарет Бэйл.

В матче против "ЛеганесаМарк-Андре тер Штеген совершил 7 сейвов - это самый высокий показатель для него в играх за "Барселону" в текущем сезоне во всех турнирах.

Самуэль Умтити ("Барселона") сделал больше всех передач в текущем розыгрыше Ла Лиги - 732 (точность - 91,7%).

"Сельта" потеряла уже 9 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых она вела в счете - это худший результат в чемпионате.

Пионе Систо ("Сельта") отдал уже 8 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

"Атлетико" в третий раз не смог обыграть "Реал" в первом дерби Ла Лиги на своем новом стадионе - ранее это случалось в 1929 году на "Метрополитано" (0:3) и в 1967 году на "Висенте Кальдерон" (2:2).

Антуан Гризманн продлил свою безголевую серию во всех турнирах до 8 матчей (723 минуты) - это его худший результат за время выступлений за "Атлетико".

"Реал" впервые не смог отличиться забитым мячом в выездном матче Ла Лиги при Зинедине Зидане - результативная серия "сливочных" составила 35 матчей.

В последний раз свой матч в Ла Лиге "Атлетико" и "Реал" завершали "сухой" ничьей в мае 2005 года на "Сантьяго Бернабеу". На поле же "матрасников" такой результат не встречался с октября 1993 года.

В последний раз в Ла Лиге "Реал" сыграл вничью со счетом 0:0 в сентябре 2015 года в матче против "Малаги".

Мичел одержал свою 4 победу над "Депортиво" в 8 матчах Ла Лиги при 2 ничьих и 2 поражениях.

Своими 16 голами Симоне Дзадза (9) и Родриго Морено (7) принесли "Валенсии" в текущем розыгрыше Ла Лиги 15 очков.

Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия") забил уже 3 мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат для него за сезон в чемпионатах, где он ранее выступал.

"Валенсия" демонстрирует лучший старт в Ла Лиге в своей истории - 30 очков после 12 туров.

"Валенсия" продлила свою победную серию в Ла Лиге до 8 матчей - лучший клубный результат в истории.

Пако Айестеран ("Лас-Пальмас") в качестве главного тренера проиграл 13 матч чемпионата подряд - худший результат в истории Ла Лиги.

Арис Адурис ("Атлетик") опередил забил больше всех голов ударом головой в матчах Ла Лиги, начиная с сезона 2003/2004 - 48. Криштиану Роналду ("Реал") отстает от него по этому показателю на один забитый мяч.

Шарлес стал вторым не испанцем после Такаси Инуи в истории "Эйбара", оформившим дубль в матче Ла Лиги.

Победа над "Бетисом" со счетом 5:0 стала самой крупной для "Эйбара" за время выступлений в Ла Лиге.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
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