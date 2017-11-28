Итоги 13 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тринадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Яго Аспас ("Сельта") реализовал все свои 11 пенальти, которые он пробивал в матчах Ла Лиги.
"Леганес" проиграл четвертый матч в Ла Лиге подряд - это худший результат для клуба в истории.
"Алавес" и "Эйбар" впервые завершили свой матч Ла Лиги не нулевой ничьей.
Карим Бензема ("Реал") прервал свою семиматчевую безголевую серию в Ла Лиге.
Каземиро впервые отличился забитыми мячами в двух подряд домашних играх "Реала" в Ла Лиге.
Гол Чори Кастро ("Малага") оказался первым для "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги, пропущенным ударом из-за пределов штрафной площади.
Криштиану Роналду ("Реал") не забил свой четвертый из семи пенальти в ворота "Малаги" - это худший результат для него среди всех команд Ла Лиги.
"Бетис" пропустил 8 мячей после 12 последних ударов в створ их ворот за последние 3 игры, и 19 мячей после 34 ударов в последних 7 матчах.
Диего Симеоне ("Атлетико") прервал свою 5-матчевую выездную безвыигрушную серию в рамках Ла Лиги против "Леванте" в качестве тренера.
"Атлетико" продлил свою беспроигрышную выездную серию в Ла Лиге до 18 матчей (10 побед, 8 ничьих) - это лучший результат в истории клуба.
Антуан Гризманн ("Атлетико") впервые отметился минимум одним голом и одной результативной передачей в текущем розыгрыше Ла Лиги.
"Атлетико" еще не проигрывал в текущем розыгрыше Ла Лиги (7 побед, 6 ничьих) - это лучший старт команды в чемпионате в истории клуба.
"Атлетик" продлил свою безвыигрушную серию в Ла Лиге до 5 матчей - 2 ничьи, 3 поражения.
"Валенсия" прервала свою рекордную 8-матчевую победную серию в Ла Лиге.
"Барселона" в 12 раз не проиграла в матче Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе - 10 побед, 2 ничьи.
"Севилья" набрала 13 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги благодаря своим голам во втором тайме - это лучший результат в чемпионате.
Лионель Месси принял непосредственное участие в 27 из 34 последних голов "Барселоны" в ворота "Валенсии"в рамках Ла Лиги - 20 забитых мячей, 7 ассистов.
Жорди Альба ("Барселона") лидирует в текущем сезоне среди защитников Ла Лиги по системе "гол+пас" - 1 забитый мяч, 4 ассиста.
"Барселона" впервые с декабря 2016 года сыграла две подряд игры вничью.
Все пять игр текущего сезона в Ла Лиге между четырьмя лидирующими в чемпионате командами ("Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Реал") завершились вничью.
Серхио Бускетс ("Барселона") имеет наивысший процент точности передач среди всех игроков Ла Лиги в текущем сезоне - 90,3%, 822 точных паса из 910 сделанных.
Херард Морено забил 4 из последних 5 голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Не пропустите: итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6