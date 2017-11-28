Итоги 13 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 13 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тринадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Яго Аспас ("Сельта") реализовал все свои 11 пенальти, которые он пробивал в матчах Ла Лиги.

"Леганес" проиграл четвертый матч в Ла Лиге подряд - это худший результат для клуба в истории.

"Алавес" и "Эйбар" впервые завершили свой матч Ла Лиги не нулевой ничьей.

Карим Бензема ("Реал") прервал свою семиматчевую безголевую серию в Ла Лиге.

Каземиро впервые отличился забитыми мячами в двух подряд домашних играх "Реала" в Ла Лиге.

Гол Чори Кастро ("Малага") оказался первым для "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги, пропущенным ударом из-за пределов штрафной площади.

Криштиану Роналду ("Реал") не забил свой четвертый из семи пенальти в ворота "Малаги" - это худший результат для него среди всех команд Ла Лиги.

"Бетис" пропустил 8 мячей после 12 последних ударов в створ их ворот за последние 3 игры, и 19 мячей после 34 ударов в последних 7 матчах.

Диего Симеоне ("Атлетико") прервал свою 5-матчевую выездную безвыигрушную серию в рамках Ла Лиги против "Леванте" в качестве тренера.

"Атлетико" продлил свою беспроигрышную выездную серию в Ла Лиге до 18 матчей (10 побед, 8 ничьих) - это лучший результат в истории клуба.

Антуан Гризманн ("Атлетико") впервые отметился минимум одним голом и одной результативной передачей в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Атлетико" еще не проигрывал в текущем розыгрыше Ла Лиги (7 побед, 6 ничьих) - это лучший старт команды в чемпионате в истории клуба.

"Атлетик" продлил свою безвыигрушную серию в Ла Лиге до 5 матчей - 2 ничьи, 3 поражения.

"Валенсия" прервала свою рекордную 8-матчевую победную серию в Ла Лиге.

"Барселона" в 12 раз не проиграла в матче Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе - 10 побед, 2 ничьи.

"Севилья" набрала 13 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги благодаря своим голам во втором тайме - это лучший результат в чемпионате.

Лионель Месси принял непосредственное участие в 27 из 34 последних голов "Барселоны" в ворота "Валенсии"в рамках Ла Лиги - 20 забитых мячей, 7 ассистов.

Жорди Альба ("Барселона") лидирует в текущем сезоне среди защитников Ла Лиги по системе "гол+пас" - 1 забитый мяч, 4 ассиста.

"Барселона" впервые с декабря 2016 года сыграла две подряд игры вничью.

Все пять игр текущего сезона в Ла Лиге между четырьмя лидирующими в чемпионате командами ("Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Реал") завершились вничью.

Серхио Бускетс ("Барселона") имеет наивысший процент точности передач среди всех игроков Ла Лиги в текущем сезоне - 90,3%, 822 точных паса из 910 сделанных.

Херард Морено забил 4 из последних 5 голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
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