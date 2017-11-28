Итоги 13 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тринадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Яго Аспас ("Сельта") реализовал все свои 11 пенальти, которые он пробивал в матчах Ла Лиги.

"Леганес" проиграл четвертый матч в Ла Лиге подряд - это худший результат для клуба в истории.

"Алавес" и "Эйбар" впервые завершили свой матч Ла Лиги не нулевой ничьей.

Карим Бензема ("Реал") прервал свою семиматчевую безголевую серию в Ла Лиге.

Каземиро впервые отличился забитыми мячами в двух подряд домашних играх "Реала" в Ла Лиге.

Гол Чори Кастро ("Малага") оказался первым для "Реала" в текущем сезоне Ла Лиги, пропущенным ударом из-за пределов штрафной площади.

Криштиану Роналду ("Реал") не забил свой четвертый из семи пенальти в ворота "Малаги" - это худший результат для него среди всех команд Ла Лиги.

"Бетис" пропустил 8 мячей после 12 последних ударов в створ их ворот за последние 3 игры, и 19 мячей после 34 ударов в последних 7 матчах.

Диего Симеоне ("Атлетико") прервал свою 5-матчевую выездную безвыигрушную серию в рамках Ла Лиги против "Леванте" в качестве тренера.

"Атлетико" продлил свою беспроигрышную выездную серию в Ла Лиге до 18 матчей (10 побед, 8 ничьих) - это лучший результат в истории клуба.

Антуан Гризманн ("Атлетико") впервые отметился минимум одним голом и одной результативной передачей в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Атлетико" еще не проигрывал в текущем розыгрыше Ла Лиги (7 побед, 6 ничьих) - это лучший старт команды в чемпионате в истории клуба.

"Атлетик" продлил свою безвыигрушную серию в Ла Лиге до 5 матчей - 2 ничьи, 3 поражения.

"Валенсия" прервала свою рекордную 8-матчевую победную серию в Ла Лиге.

"Барселона" в 12 раз не проиграла в матче Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе - 10 побед, 2 ничьи.

"Севилья" набрала 13 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги благодаря своим голам во втором тайме - это лучший результат в чемпионате.

Лионель Месси принял непосредственное участие в 27 из 34 последних голов "Барселоны" в ворота "Валенсии"в рамках Ла Лиги - 20 забитых мячей, 7 ассистов.

Жорди Альба ("Барселона") лидирует в текущем сезоне среди защитников Ла Лиги по системе "гол+пас" - 1 забитый мяч, 4 ассиста.

"Барселона" впервые с декабря 2016 года сыграла две подряд игры вничью.

Все пять игр текущего сезона в Ла Лиге между четырьмя лидирующими в чемпионате командами ("Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Реал") завершились вничью.

Серхио Бускетс ("Барселона") имеет наивысший процент точности передач среди всех игроков Ла Лиги в текущем сезоне - 90,3%, 822 точных паса из 910 сделанных.

Херард Морено забил 4 из последних 5 голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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