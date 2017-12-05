Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в четырнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Леванте" является единственной командой Ла Лиги, которая в матчах чемпионата еще не побеждала на стадионе "Малаги" "Росаледе".

Яго Аспас ("Сельта") забил 4 мяча в своих последних 4 играх Ла Лиги против "Барселоны".

Лионель Месси ("Барселона") забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в последних 3 играх на "Камп Ноу" против "Сельты".

В последних 7 матчах против "Барселоны" "Сельта" забил 12 мячей - это больше, нежели в ворота каталонского гранда забила любая другая команда чемпионата.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") впервые в своей карьере забил в четырех матчах Ла Лиги подряд.

Ян Облак пропустил свой первый гол с пенальти в Ла Лиге в качестве вратаря "Атлетико".

"Атлетико" повторил свои рекорды 1941 и 1991 годов, не проиграв в 18 матче Ла Лиги подряд.

"Атлетико" набрал уже 4 очка, благодаря голам в последние пять минут матчей текущего розыгрыша Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

Виссам Бен Йеддер забил 6 мячей в последних 6 матчах за "Севилью" во всех турнирах.

Микаэль Крон-Дели ("Севилья") забил свой первый гол в Ла Лиге ударом из-за штрафной площади.

"Реал" продлил свою безвыигрышную гостевую серию в Ла Лиге до 3 матчей - 2 ничьи и 1 поражение.

Лука Модрич ("Реал") сыграл свой 150-й матч в Ла Лиге.

Криштиану Роналду ("Реал") не смог забить уже в 4 матче Ла Лиги на новом стадионе "Атлетика" "Сан-Мамес" - это больше, чем на любой другой арене страны.

Серхио Рамос ("Реал") заработал уже свое 19 удаление в матчах Ла Лиги - это рекорд чемпионата.

"Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за последние девять сезонов.

Дани Раба забил свой первый гол в Ла Лиге в первой же игре за "Вильярреал", начатой в стартовом составе.

Нордин Амрабат ("Леганес") отдал уже вторую голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги, появившись на поле со "скамейки" запасных - это лучший результат чемпионата.

"Валенсия" потерпела свое первое поражение в Ла Лиге под руководством Марселино Гарсии Тораля.

Иван Алехо принимал непосредственное участие в забитых мячах "Эйбара" в трех последних победных матчах команды в Ла Лиге - 1 гол и 2 ассиста.

Игроки "Бетиса" сделали только три касания мяча в штрафной площади соперника в первом тайме матча против "Лас-Пальмаса".

Еще ни в одном из туров текущего розыгрыша Ла Лиги лидирующие пять команд чемпионата не смогли одержать победы в своих матчах одновременно.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 50-й мяч в Ла Лиге. Все свои из этих голов он забил из пределов штрафной площади.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
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