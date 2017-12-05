Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в четырнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Леванте" является единственной командой Ла Лиги, которая в матчах чемпионата еще не побеждала на стадионе "Малаги" "Росаледе".

Яго Аспас ("Сельта") забил 4 мяча в своих последних 4 играх Ла Лиги против "Барселоны".

Лионель Месси ("Барселона") забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в последних 3 играх на "Камп Ноу" против "Сельты".

В последних 7 матчах против "Барселоны" "Сельта" забил 12 мячей - это больше, нежели в ворота каталонского гранда забила любая другая команда чемпионата.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") впервые в своей карьере забил в четырех матчах Ла Лиги подряд.

Ян Облак пропустил свой первый гол с пенальти в Ла Лиге в качестве вратаря "Атлетико".

"Атлетико" повторил свои рекорды 1941 и 1991 годов, не проиграв в 18 матче Ла Лиги подряд.

"Атлетико" набрал уже 4 очка, благодаря голам в последние пять минут матчей текущего розыгрыша Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

Виссам Бен Йеддер забил 6 мячей в последних 6 матчах за "Севилью" во всех турнирах.

Микаэль Крон-Дели ("Севилья") забил свой первый гол в Ла Лиге ударом из-за штрафной площади.

"Реал" продлил свою безвыигрышную гостевую серию в Ла Лиге до 3 матчей - 2 ничьи и 1 поражение.

Лука Модрич ("Реал") сыграл свой 150-й матч в Ла Лиге.

Криштиану Роналду ("Реал") не смог забить уже в 4 матче Ла Лиги на новом стадионе "Атлетика" "Сан-Мамес" - это больше, чем на любой другой арене страны.

Серхио Рамос ("Реал") заработал уже свое 19 удаление в матчах Ла Лиги - это рекорд чемпионата.

"Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за последние девять сезонов.

Дани Раба забил свой первый гол в Ла Лиге в первой же игре за "Вильярреал", начатой в стартовом составе.

Нордин Амрабат ("Леганес") отдал уже вторую голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги, появившись на поле со "скамейки" запасных - это лучший результат чемпионата.

"Валенсия" потерпела свое первое поражение в Ла Лиге под руководством Марселино Гарсии Тораля.

Иван Алехо принимал непосредственное участие в забитых мячах "Эйбара" в трех последних победных матчах команды в Ла Лиге - 1 гол и 2 ассиста.

Игроки "Бетиса" сделали только три касания мяча в штрафной площади соперника в первом тайме матча против "Лас-Пальмаса".

Еще ни в одном из туров текущего розыгрыша Ла Лиги лидирующие пять команд чемпионата не смогли одержать победы в своих матчах одновременно.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 50-й мяч в Ла Лиге. Все свои из этих голов он забил из пределов штрафной площади.

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