Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в пятнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Ибаи Гомес забил уже 4 мяча в двух последних матчах Ла Лиги. Столько же раз он поразил ворота соперников в своих 32 играх чемпионата в составе "Алавеса".

Начо Фернандес ("Реал") забил свой 4 мяч в Ла Лиге. Половина из них пришлась на игры против "Севильи".

Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 24 мяча в 15 матчах Ла Лиги против "Севильи" - это больше, нежели в играх с любой другой командой чемпионата.

Более 30 лет "Севилья" не пропускала 5 мячей за первый тайм матча Ла Лиги. В последний раз такое случалось в октябре 1987 года в игре против "Сарагосы".

В текущем розыгрыше Ла Лиги форварды "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема больше попадали в каркас ворот соперников, нежели забили мячей - 5 ударов в стойку у португальца при 4 его голах и 3 удара в стойку у француза при его 2 голах.

В последний раз "Реал" обыгрывал "Севилью" со счетом 5:0 в 1993 году. Тогда за андалусийцев выступали Диего Марадона и Диего Симеоне.

Симоне Дзадза ("Валенсия") забил свои 10 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги, нанеся всего 13 ударов в створ ворот соперников.

Дани Парехо ("Валенсия") забил свой 6 мяч в матчах против "Сельты" в рамках чемпионата. Это больше, нежели он поражал ворота любой другой команды Ла Лиги.

Борха Бастон забил свой первый выездной гол за "Малагу" в рамках Ла Лиги.

Диего Симеоне ("Атлетико") одержал свою 3 тренерскую победу над Кике Сетьеном ("Бетис") в 3 матчах при разнице мячей 9:0.

Райан Будебуз ("Бетис") получил предупреждение в игре против "Атлетико" уже на 55 секунде. Быстрее него в текущем розыгрыше Ла Лиги "желтый свет" перед собой увидел только Давид Гарсия ("Лас-Пальмас") - на 50 секунде игры на "Рамон Санчес Писхуан".

Симе Врсалько ("Атлетико") отдал свою первую результативную передачу в Ла Лиге.

"Атлетико" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 19 матчей (12 побед, 7 ничьих) - это лучший клубный результат в истории.

"Атлетико" не проигрывает без Антуана Гризманна в составе уже на протяжении 16 матчей (8 побед, 8 ничьих) - со старта сезона 2014/2015, когда француз перешел в стан "матрасников".

В матче против "Бетиса" "Атлетико" владел мячом лишь 26,12% игрового времени - это худший показатель для команды в текущем сезоне с учетом всех турниров.

Арис Адурис в 36 лет и 302 дня, опередив  стал самым возрастным игроком, забивавшим гол в составе "Атлетика" в матче Ла Лиги.

"Вильярреал" продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге в играх против "Барселоны" до 17 матчей (5 ничьих и 12 поражений).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 21 матча - 18 побед, 3 ничьи.

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 49 мяч в 2017 году в рамках Ла Лиги - это лучший результат среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым не испанцем в XXI веке, достигшим отметки в 300 побед в Ла Лиге. На это аргентинцу понадобилось 397 матчей.

"Жирона" одержала первую победу в дерби против "Эспаньола" в их четвертом очном матче в рамках Ла Лиги и кубка Испании - 1 ничья и 2 поражения.

"Эспаньол" продлил свою безвыигрышную серию в каталонских дерби в Ла Лиге до 17 матчей (3 ничьи и 14 поражений).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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