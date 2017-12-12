Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в пятнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Ибаи Гомес забил уже 4 мяча в двух последних матчах Ла Лиги. Столько же раз он поразил ворота соперников в своих 32 играх чемпионата в составе "Алавеса".

Начо Фернандес ("Реал") забил свой 4 мяч в Ла Лиге. Половина из них пришлась на игры против "Севильи".

Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 24 мяча в 15 матчах Ла Лиги против "Севильи" - это больше, нежели в играх с любой другой командой чемпионата.

Более 30 лет "Севилья" не пропускала 5 мячей за первый тайм матча Ла Лиги. В последний раз такое случалось в октябре 1987 года в игре против "Сарагосы".

В текущем розыгрыше Ла Лиги форварды "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема больше попадали в каркас ворот соперников, нежели забили мячей - 5 ударов в стойку у португальца при 4 его голах и 3 удара в стойку у француза при его 2 голах.

В последний раз "Реал" обыгрывал "Севилью" со счетом 5:0 в 1993 году. Тогда за андалусийцев выступали Диего Марадона и Диего Симеоне.

Симоне Дзадза ("Валенсия") забил свои 10 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги, нанеся всего 13 ударов в створ ворот соперников.

Дани Парехо ("Валенсия") забил свой 6 мяч в матчах против "Сельты" в рамках чемпионата. Это больше, нежели он поражал ворота любой другой команды Ла Лиги.

Борха Бастон забил свой первый выездной гол за "Малагу" в рамках Ла Лиги.

Диего Симеоне ("Атлетико") одержал свою 3 тренерскую победу над Кике Сетьеном ("Бетис") в 3 матчах при разнице мячей 9:0.

Райан Будебуз ("Бетис") получил предупреждение в игре против "Атлетико" уже на 55 секунде. Быстрее него в текущем розыгрыше Ла Лиги "желтый свет" перед собой увидел только Давид Гарсия ("Лас-Пальмас") - на 50 секунде игры на "Рамон Санчес Писхуан".

Симе Врсалько ("Атлетико") отдал свою первую результативную передачу в Ла Лиге.

"Атлетико" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 19 матчей (12 побед, 7 ничьих) - это лучший клубный результат в истории.

"Атлетико" не проигрывает без Антуана Гризманна в составе уже на протяжении 16 матчей (8 побед, 8 ничьих) - со старта сезона 2014/2015, когда француз перешел в стан "матрасников".

В матче против "Бетиса" "Атлетико" владел мячом лишь 26,12% игрового времени - это худший показатель для команды в текущем сезоне с учетом всех турниров.

Арис Адурис в 36 лет и 302 дня, опередив стал самым возрастным игроком, забивавшим гол в составе "Атлетика" в матче Ла Лиги.

"Вильярреал" продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге в играх против "Барселоны" до 17 матчей (5 ничьих и 12 поражений).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 21 матча - 18 побед, 3 ничьи.

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 49 мяч в 2017 году в рамках Ла Лиги - это лучший результат среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым не испанцем в XXI веке, достигшим отметки в 300 побед в Ла Лиге. На это аргентинцу понадобилось 397 матчей.

"Жирона" одержала первую победу в дерби против "Эспаньола" в их четвертом очном матче в рамках Ла Лиги и кубка Испании - 1 ничья и 2 поражения.

"Эспаньол" продлил свою безвыигрышную серию в каталонских дерби в Ла Лиге до 17 матчей (3 ничьи и 14 поражений).

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