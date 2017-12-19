Итоги 16 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 16 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в шестнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Хесус Навас сыграл свой 416 матч за "Севилью" во всех турнирах - это рекордный показатель в истории клуба.

"Севилья" закончила текущий год без поражений в домашних играх - 17 побед и 9 ничьих. Это впервые случилось за время выступлений команды на "Рамон Санчес Писхуан".

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" впервые с 2003 года не нанесли в очном матче Ла Лиги ни одного удара в створ ворот на двоих в первой половине игры.

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" впервые в XXI веке завершили свой матч Ла Лиги нулевой ничьей.

"Валенсия" проиграла две из своих последних трех игр Ла Лиги, когда в ее составе отсутствовал Гонсалу Гедеш.

В матче против "Алавеса" игроки "Атлетико" до перерыва 10 раз нарушили правила - это самый высокий показатель для команды за время ее выступлений на "Ванда Метрополитано".

Фернандо Торрес ("Атлетико") забил свой первый мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Для этого ему понадобилось нанести всего три удара по воротам соперников.

"Атлетико" одержал уже седьмую победу в текущем розыгрыше Ла Лиги с разницей в один мяч - это самый высокий показатель в чемпионате.

"Алавес" нанес по воротам "Атлетико" 11 ударов за игру, ни разу не попав в створ ворот - это худший клубный показатель за последние 14 лет.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 4 мяч в ворота "Хетафе" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели он забил любой другой команде чемпионата.

Пабло Форналс принял непосредственное участие в 3 из 4 последних голов "Вильярреала" в Ла Лиге.

"Сельта" продлила свою серию без забитых мячей в матчах Ла Лиги против "Вильярреала" до 4 игр.

"Барселона" не проигрывает уже в 14 матчах Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе - 11 побед, 3 ничьи.

Хонатан Виера ("Лас-Пальмас") впервые за время своих выступлений в Ла Лиге не реализовал два пенальти подряд.

Лионель Месси ("Барселона") отдал свою 15 результативную передачу в матчах Ла Лиги в 2017 году - это лучший результат среди игроков чемпионата.

Паулиньо ("Барселона") вышел на первое место в текущем розыгрыше Ла Лиги по системе "гол+пас" среди полузащитников - 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Поровну с бразильцем голевых действий совершил только Гонсалу Гедеш ("Валенсия") - 3 мяча, 5 ассистов.

Паулиньо ("Барселона") является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Ла Лиги среди полузащитников - 6 забитых мячей.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Барселона" уже 19 раз попадала в каркас ворот соперников - это самый высокий показатель среди всех команд из топ-5 европейских первенств.

В 2017 году Лионель Месси ("Барселона") не реализовал уже 3 пенальти в рамках Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Хоакин Санчес ("Бетис") вышел на второе место среди испанских игроков по количеству ассистов в играх Ла Лиги в XXI веке - 81 результативная передача. Больше него в своем активе имеет только Хави Эрнандес - 94.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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