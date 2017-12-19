Итоги 16 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в шестнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Хесус Навас сыграл свой 416 матч за "Севилью" во всех турнирах - это рекордный показатель в истории клуба.

"Севилья" закончила текущий год без поражений в домашних играх - 17 побед и 9 ничьих. Это впервые случилось за время выступлений команды на "Рамон Санчес Писхуан".

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" впервые с 2003 года не нанесли в очном матче Ла Лиги ни одного удара в створ ворот на двоих в первой половине игры.

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" впервые в XXI веке завершили свой матч Ла Лиги нулевой ничьей.

"Валенсия" проиграла две из своих последних трех игр Ла Лиги, когда в ее составе отсутствовал Гонсалу Гедеш.

В матче против "Алавеса" игроки "Атлетико" до перерыва 10 раз нарушили правила - это самый высокий показатель для команды за время ее выступлений на "Ванда Метрополитано".

Фернандо Торрес ("Атлетико") забил свой первый мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Для этого ему понадобилось нанести всего три удара по воротам соперников.

"Атлетико" одержал уже седьмую победу в текущем розыгрыше Ла Лиги с разницей в один мяч - это самый высокий показатель в чемпионате.

"Алавес" нанес по воротам "Атлетико" 11 ударов за игру, ни разу не попав в створ ворот - это худший клубный показатель за последние 14 лет.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 4 мяч в ворота "Хетафе" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели он забил любой другой команде чемпионата.

Пабло Форналс принял непосредственное участие в 3 из 4 последних голов "Вильярреала" в Ла Лиге.

"Сельта" продлила свою серию без забитых мячей в матчах Ла Лиги против "Вильярреала" до 4 игр.

"Барселона" не проигрывает уже в 14 матчах Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе - 11 побед, 3 ничьи.

Хонатан Виера ("Лас-Пальмас") впервые за время своих выступлений в Ла Лиге не реализовал два пенальти подряд.

Лионель Месси ("Барселона") отдал свою 15 результативную передачу в матчах Ла Лиги в 2017 году - это лучший результат среди игроков чемпионата.

Паулиньо ("Барселона") вышел на первое место в текущем розыгрыше Ла Лиги по системе "гол+пас" среди полузащитников - 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Поровну с бразильцем голевых действий совершил только Гонсалу Гедеш ("Валенсия") - 3 мяча, 5 ассистов.

Паулиньо ("Барселона") является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Ла Лиги среди полузащитников - 6 забитых мячей.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Барселона" уже 19 раз попадала в каркас ворот соперников - это самый высокий показатель среди всех команд из топ-5 европейских первенств.

В 2017 году Лионель Месси ("Барселона") не реализовал уже 3 пенальти в рамках Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Хоакин Санчес ("Бетис") вышел на второе место среди испанских игроков по количеству ассистов в играх Ла Лиги в XXI веке - 81 результативная передача. Больше него в своем активе имеет только Хави Эрнандес - 94.

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