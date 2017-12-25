Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в семнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

В матче "Леванте" - "Леганес" было показано рекордное в текущем сезоне для топ-5 европейских первенств количество предупреждений - 12.

"Лас-Пальмас" не может уже на протяжении 32 игр Ла Лиги подряд сыграть "на ноль" - это антирекорд для клуба.

"Лас-Пальмас" нанес 17 ударов по воротам "Хетафе", не сумев при этом поразить ворота соперника - это худший результат в чемпионате.

С момента своего дебюта в Ла Лиге Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад") забил уже 9 мячей. Больше него за это время ворота соперников поразили Серхио Рамос ("Реал") и Диего Годин ("Атлетико") - 16 и 12 соответственно.

Виссам Бен Йеддер ("Севилья") забил уже свой 4 мяч в ворота "Реала Сосьедад" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели он забил любой другой команде.

Карлос Вела ("Реал Сосьедад") сыграл свой 252 матч в Ла Лиге. Больше него из мексиканцев в своем активе имеет только Уго Санчес - 347.

Карлос Вела ("Реал Сосьедад") забил свой 69 гол в Ла Лиге. Больше него из мексиканцев в своем активе имеет только Уго Санчес - 254.

Под руководством Абелардо Фернандеса "Алавес" набрал 9 очков в 4 играх Ла Лиги. В предыдущих 13 матчах чемпионата он заработал только 6 зачетных баллов.

Такаши Инуи ("Эйбар") забил самый быстрый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги - на 41 секунде игры против "Жироны".

Давид Тимор забил первый гол "Жироны" в Ла Лиге прямым ударом со штрафного.

Только "Фрайбург" (31) пропустил больше мячей в выездных играх во всех турнирах в текущем сезоне, нежели "Севилья" (28) среди команд из топ-5 европейских первенств.

Команды Кике Сетьена пропустили больше голов в 2017 году, нежели любого другого наставника Ла Лиги - 81 (50 с "Лас-Пальмасом" и 30 с "Бетисом").

"Атлетико" не пропустил гол в свои ворота в первом тайме уже в 16 матче текущего розыгрыша Ла Лиги из 17 игр.

"Атлетико" потерпел первое выездное поражение в Ла Лиге с декабря 2016 года.

Кике Санчес Флорес ("Эспаньол") впервые в качестве тренера обыграл в матче Ла Лиги Диего Симеоне ("Атлетико").

"Реал" проиграл свое первое Эль Класико в Матео Ковачичем в стартовом составе в 4 играх - 2 победы и 1 ничья.

"Барселона" не проигрывает уже в 16 матчах Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе.

Матео Ковачич ("Реал") оказался единственным игроком, который в первом тайме Эль Класико имел 100-процентную точность в передачах - 24 из 24.

Карим Бензема ("Реал") в текущем сезоне попал в каркас ворот соперников во всех турнирах уже 6 раз - это больше, нежели он забил мячей (5).

Луис Суарес забил свой 5 мяч в ворота "Реала" в Ла Лиге - это больше, нежели забил любой другой игрок с момента его дебюта за "Барселону".

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 17 матч "Реалу" в Ла Лиге - это больше, нежели забил любой другой игрок.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком в истории, забивавшим минимум 15 мячей в 10 сезонах Ла Лиги подряд.

"Барселона" впервые в своей истории выиграла три подряд выездных игры против "Реала" в Ла Лиге.

Лионель Месси отдал свою 200 результативную передачу за "Барселону" во всех турнирах.

Зинедин Зидан стал первым наставником в истории "Реала", проигравшим две подряд игры в Ла Лиге "Барселоне".

"Реал" впервые не поразил ворота "Барселоны" за время работы главным тренером команды Зинедина Зидана.

"Барселона" забивает уже в 20 играх Ла Лиги подряд против "Реала" - это клубный рекорд.

"Реал" проиграл свой второй матч с Каземиро в составе в последних семи Эль Класико - 4 победы и 1 ничья.

"Реал" проиграл уже четыре последних Эль Класико на "Сантьяго Бернабеу" с Гаретом Бэйлом на поле.

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