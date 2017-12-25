Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в семнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

В матче "Леванте" - "Леганес" было показано рекордное в текущем сезоне для топ-5 европейских первенств количество предупреждений - 12.

"Лас-Пальмас" не может уже на протяжении 32 игр Ла Лиги подряд сыграть "на ноль" - это антирекорд для клуба.

"Лас-Пальмас" нанес 17 ударов по воротам "Хетафе", не сумев при этом поразить ворота соперника - это худший результат в чемпионате.

С момента своего дебюта в Ла Лиге Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад") забил уже 9 мячей. Больше него за это время ворота соперников поразили Серхио Рамос ("Реал") и Диего Годин ("Атлетико") - 16 и 12 соответственно.

Виссам Бен Йеддер ("Севилья") забил уже свой 4 мяч в ворота "Реала Сосьедад" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели он забил любой другой команде.

Карлос Вела ("Реал Сосьедад") сыграл свой 252 матч в Ла Лиге. Больше него из мексиканцев в своем активе имеет только Уго Санчес - 347.

Карлос Вела ("Реал Сосьедад") забил свой 69 гол в Ла Лиге. Больше него из мексиканцев в своем активе имеет только Уго Санчес - 254.

Под руководством Абелардо Фернандеса "Алавес" набрал 9 очков в 4 играх Ла Лиги. В предыдущих 13 матчах чемпионата он заработал только 6 зачетных баллов.

Такаши Инуи ("Эйбар") забил самый быстрый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги - на 41 секунде игры против "Жироны".

Давид Тимор забил первый гол "Жироны" в Ла Лиге прямым ударом со штрафного.

Только "Фрайбург" (31) пропустил больше мячей в выездных играх во всех турнирах в текущем сезоне, нежели "Севилья" (28) среди команд из топ-5 европейских первенств.

Команды Кике Сетьена пропустили больше голов в 2017 году, нежели любого другого наставника Ла Лиги - 81 (50 с "Лас-Пальмасом" и 30 с "Бетисом").

"Атлетико" не пропустил гол в свои ворота в первом тайме уже в 16 матче текущего розыгрыша Ла Лиги из 17 игр.

"Атлетико" потерпел первое выездное поражение в Ла Лиге с декабря 2016 года.

Кике Санчес Флорес ("Эспаньол") впервые в качестве тренера обыграл в матче Ла Лиги Диего Симеоне ("Атлетико").

"Реал" проиграл свое первое Эль Класико в Матео Ковачичем в стартовом составе в 4 играх - 2 победы и 1 ничья.

"Барселона" не проигрывает уже в 16 матчах Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе.

Матео Ковачич ("Реал") оказался единственным игроком, который в первом тайме Эль Класико имел 100-процентную точность в передачах - 24 из 24.

Карим Бензема ("Реал") в текущем сезоне попал в каркас ворот соперников во всех турнирах уже 6 раз - это больше, нежели он забил мячей (5).

Луис Суарес забил свой 5 мяч в ворота "Реала" в Ла Лиге - это больше, нежели забил любой другой игрок с момента его дебюта за "Барселону".

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 17 матч "Реалу" в Ла Лиге - это больше, нежели забил любой другой игрок.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком в истории, забивавшим минимум 15 мячей в 10 сезонах Ла Лиги подряд.

"Барселона" впервые в своей истории выиграла три подряд выездных игры против "Реала" в Ла Лиге.

Лионель Месси отдал свою 200 результативную передачу за "Барселону" во всех турнирах.

Зинедин Зидан стал первым наставником в истории "Реала", проигравшим две подряд игры в Ла Лиге "Барселоне".

"Реал" впервые не поразил ворота "Барселоны" за время работы главным тренером команды Зинедина Зидана.

"Барселона" забивает уже в 20 играх Ла Лиги подряд против "Реала" - это клубный рекорд.

"Реал" проиграл свой второй матч с Каземиро в составе в последних семи Эль Класико - 4 победы и 1 ничья.

"Реал" проиграл уже четыре последних Эль Класико на "Сантьяго Бернабеу" с Гаретом Бэйлом на поле. 

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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