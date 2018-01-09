Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в восемнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Атлетико" под руководством Диего Симеоне не пропустил ни одного мяча в 9 играх Ла Лиги против "Хетафе", одержав в них 8 побед при 1 ничьей.
Диего Коста ("Атлетико") забил 4 мяча в 6 матчах Ла Лиги против "Хетафе".
В первом тайме матча "Атлетико" - "Хетафе" было оказано 7 желтых карточек - это самый высокий результат в сезоне.
Диего Коста ("Атлетико") впервые в своей карьере отметился забитым мячом и удалением в одной игре Ла Лиги.
Дани Парехо ("Валенсия") реализовал уже 3 пенальти в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.
Хосе Анхель ("Эйбар") отдал 5 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше него ассистов из защитников в своем активе имеет только Жорди Альба ("Барселона") - 6.
Хоакин Санчес ("Бетис") сыграл уже в 18 севильском дерби - это лучший результат в истории.
Гол Фабиана Руиса стал самым быстрым, забитым игроком "Бетиса" в ворота "Севильи" в рамках Ла Лиги.
Игроки "Бетиса" забили уже 10 мячей после ударов головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.
Зухаир Феддаль ("Бетис") забил уже 3 мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги (все - головой) - это лучший результат чемпионата среди защитников.
"Бетис" впервые в истории Ла Лиги забил 5 мячей "Севилье" в одной игре.
Габриэл отметился 3 результативными действиями (2 гола и 1 ассист) в двух последних домашних играх "Леганеса" в Ла Лиге.
"Леганес" сыграл уже 9 матч "на ноль" в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше в своем активе имеют только "Атлетико" (11) и "Барселона" (12).
Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 400 матч в Ла Лиге. В них он забил 365 мячей. Он сравнялся с рекордом Герда Мюллера ("Бавария") по количеству голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах в составе одной команды.
Луис Суарес ("Барселона") забил свой 8 гол в последних 7 играх Ла Лиги.
Серхи Роберто ("Барселона") отметился уже 3 результативной передачей в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат для него в рамках одного чемпионата.
Паулиньо ("Барселона") забил уже 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди полузащитников чемпионата.
Арис Адурис ("Атлетик") забил уже 6 мяч с пенальти в текущем сезоне во всех турнирах - это самый высокий показатель среди всех игроков Ла Лиги.
"Реал" продлил свою безвыигрышную выездную серию в Ла Лиге до 4 матчей - 3 ничьи и 1 поражение. В последний раз подобное случалось в 2008 году.
"Депортиво" набрал уже 8 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых команде приходилось отыгрываться.
Гарет Бэйл забил 200 мяч "Реала" во всех турнирах под руководством Зинедина Зидана.
Иско отдал уже 6 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах - это лучший результат среди игроков "Реала".
Гарет Бэйл принял непосредственное участие в 11 голах в своих последних 13 матчах за "Реал" во всех турнирах - 7 голов и 4 ассиста.
Макси Гомес ("Сельта") стал единственным игроком, который забивал в матчах Ла Лиги текущего сезона в ворота "Барселоны" и "Реала".
Во вторых таймах игр текущего розыгрыша Ла Лиги "Реал" имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (9 забито - 10 пропущено).
После 18 туров "Малага" имеет в своем активе 11 набранных очков - это худший клубный результат в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11