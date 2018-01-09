Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в восемнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Атлетико" под руководством Диего Симеоне не пропустил ни одного мяча в 9 играх Ла Лиги против "Хетафе", одержав в них 8 побед при 1 ничьей.

Диего Коста ("Атлетико") забил 4 мяча в 6 матчах Ла Лиги против "Хетафе".

В первом тайме матча "Атлетико" - "Хетафе" было оказано 7 желтых карточек - это самый высокий результат в сезоне.

Диего Коста ("Атлетико") впервые в своей карьере отметился забитым мячом и удалением в одной игре Ла Лиги.

Дани Парехо ("Валенсия") реализовал уже 3 пенальти в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Хосе Анхель ("Эйбар") отдал 5 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше него ассистов из защитников в своем активе имеет только Жорди Альба ("Барселона") - 6.

Хоакин Санчес ("Бетис") сыграл уже в 18 севильском дерби - это лучший результат в истории.

Гол Фабиана Руиса стал самым быстрым, забитым игроком "Бетиса" в ворота "Севильи" в рамках Ла Лиги.

Игроки "Бетиса" забили уже 10 мячей после ударов головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

Зухаир Феддаль ("Бетис") забил уже 3 мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги (все - головой) - это лучший результат чемпионата среди защитников.

"Бетис" впервые в истории Ла Лиги забил 5 мячей "Севилье" в одной игре.

Габриэл отметился 3 результативными действиями (2 гола и 1 ассист) в двух последних домашних играх "Леганеса" в Ла Лиге.

"Леганес" сыграл уже 9 матч "на ноль" в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше в своем активе имеют только "Атлетико" (11) и "Барселона" (12).

Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 400 матч в Ла Лиге. В них он забил 365 мячей. Он сравнялся с рекордом Герда Мюллера ("Бавария") по количеству голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах в составе одной команды.

Луис Суарес ("Барселона") забил свой 8 гол в последних 7 играх Ла Лиги.

Серхи Роберто ("Барселона") отметился уже 3 результативной передачей в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат для него в рамках одного чемпионата.

Паулиньо ("Барселона") забил уже 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди полузащитников чемпионата.

Арис Адурис ("Атлетик") забил уже 6 мяч с пенальти в текущем сезоне во всех турнирах - это самый высокий показатель среди всех игроков Ла Лиги.

"Реал" продлил свою безвыигрышную выездную серию в Ла Лиге до 4 матчей - 3 ничьи и 1 поражение. В последний раз подобное случалось в 2008 году.

"Депортиво" набрал уже 8 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых команде приходилось отыгрываться.

Гарет Бэйл забил 200 мяч "Реала" во всех турнирах под руководством Зинедина Зидана.

Иско отдал уже 6 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах - это лучший результат среди игроков "Реала".

Гарет Бэйл принял непосредственное участие в 11 голах в своих последних 13 матчах за "Реал" во всех турнирах - 7 голов и 4 ассиста.

Макси Гомес ("Сельта") стал единственным игроком, который забивал в матчах Ла Лиги текущего сезона в ворота "Барселоны" и "Реала".

Во вторых таймах игр текущего розыгрыша Ла Лиги "Реал" имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (9 забито - 10 пропущено).

После 18 туров "Малага" имеет в своем активе 11 набранных очков - это худший клубный результат в истории.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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