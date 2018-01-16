Итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в девятнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Кала забил четвертый мяч за все время выступлений в Ла Лиге в домашних играх своих команд (2 - за "Севилью" и 2 - за "Хетафе"). Все из них он забил после удара головой.

"Хетафе" не пропускает на своем поле уже в четвертом матче Ла Лиги подряд. В последний такой результат команда демонстрировала в 2007-м году.

"Жирона", обыграв "Лас-Пальмас" со счетом 6:0, повторила результат своей самой разгромной победы в истории клуба.

"Лас-Пальмас" установил рекорд Ла Лиги (при количестве участников в 20 команд) по пропущенным мячам после первого круга - 46.

"Реал" нанес 28 ударов по воротам "Вильярреала" - это самый высокий показатель в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Только 3 из 16 выполненных Марсело ("Реал") кроссов в игре против "Вильярреала" оказались успешными - это худший результат для бразильца за все время его выступлений в Ла Лиге.

Пабло Форналс ("Вильярреал") забил уже второй победный мяч для своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Атлетико" пропустил только 3 мяча в первой половине игр первого круга - два из них оказались на счету "Жироны" еще в стартовом туре.

Кевин Гамейро забил уже свой 5 мяч в Ла Лиге с передачи Антуана Гризманна - больше из игроков "Атлетико" ему не ассистировал никто.

За первый круг "Атлетико" пропустил всего 8 голов - это повторение клубного рекорда сезонов 1995/1996 и 2015/2016.

"Атлетико" выиграл уже 8 игру с разницей в один мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Рубен Мартинес ("Депортиво") совершил уже третью ошибку в текущем розыгрыше Ла Лиги, приведшую к голу в ворота своей команды - это самый высокий показатель в чемпионате наряду с Фернандо Пачеко ("Алавес") и Леандро Чичизолой ("Лас-Пальмас").

После первого круга "Валенсия" набрала 40 очков - это второй лучший результат в истории клуба при 20-ти участвующих командах в Ла Лиге после сезона 2003/2004 годов, когда было заработано 43 зачетных балла.

"Леванте" продлил свою безвыигрышную домашнюю серию против "Сельты" в Ла Лиге до 6 игр - 1 ничья и 5 поражения.

Пионе Систо принял непосредственное участие в 9 забитых мячах "Сельты" в последних 8 своих играх Ла Лиги на выезде.

"Севилья" продлила свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до 4 матчей - 1 ничья и 3 поражения.

Винченцо Монтелла стал первым с 1997 го года тренером, проигравшим две свои стартовые игры в Ла Лиге в качестве наставника "Севильи".

Мунир Эль-Хаддади принял непосредственное участие в 4 из последних 5 голов "Алавеса" в Ла Лиге.

Энрик Саборит ("Атлетик") отметился своим первым голевым действием в Ла Лиге - отдал результативный пас.

"Эспаньол" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в Ла Лиге против "Атлетика" до 20 матчей.

"Барселона" прервала свою безвыигрышную гостевую серию в Ла Лиге против "Реала Сосьедад" - 2 ничьи и 5 поражений.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") прервал лучшую "сухую" серию "Барселоны" в играх Ла Лиги в стране Басков на 408 минуте.

Паулиньо забил "Реалу Сосьедад" первым же ударом "Барселоны" в створ ворот соперника. Случилось это только на 39 минуте игры.

Луис Суарес отметился голом и ассистом в одной игре за "Барселону" впервые в текущем сезоне.

Все 13 передач Андре Гомеша в матче против "Реала Сосьедад", сделанные им на половине поля соперника, оказались точными. Португалец впервые в играх за "Барселону", выйдя в стартовом составе, отметился показателем точности передач в 100%.

Паулиньо ("Барселона") забил в два раза больше мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги (8), нежели лучшие бомбардиры "Реала" - Гарет БэйлКриштиану РоналдуМарко Асенсио и Иско (по 4).

Лионель Месси ("Барселона") побил рекорд Герда Мюллера, став с 366 голами лучшим бомбардиром в истории одного отдельно взятого чемпионата среди топ-5 европейских лиг.

Хоакин Санчес ("Бетис") забил уже 4 мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги. Столько же он забил в сумме за два предыдущих чемпионата.

Рубен Кастро забил свой 77 мяч за "Бетис" в рамках Ла Лиги. Больше него за клуб в чемпионате забивал только Поли Ринкон.

В игре против "ЛеганесаЖорди Амат ("Бетис") в сумме сделал 125 передач - это самый высокий показатель среди всех игроков в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
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