Итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в девятнадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Кала забил четвертый мяч за все время выступлений в Ла Лиге в домашних играх своих команд (2 - за "Севилью" и 2 - за "Хетафе"). Все из них он забил после удара головой.

"Хетафе" не пропускает на своем поле уже в четвертом матче Ла Лиги подряд. В последний такой результат команда демонстрировала в 2007-м году.

"Жирона", обыграв "Лас-Пальмас" со счетом 6:0, повторила результат своей самой разгромной победы в истории клуба.

"Лас-Пальмас" установил рекорд Ла Лиги (при количестве участников в 20 команд) по пропущенным мячам после первого круга - 46.

"Реал" нанес 28 ударов по воротам "Вильярреала" - это самый высокий показатель в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Только 3 из 16 выполненных Марсело ("Реал") кроссов в игре против "Вильярреала" оказались успешными - это худший результат для бразильца за все время его выступлений в Ла Лиге.

Пабло Форналс ("Вильярреал") забил уже второй победный мяч для своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Атлетико" пропустил только 3 мяча в первой половине игр первого круга - два из них оказались на счету "Жироны" еще в стартовом туре.

Кевин Гамейро забил уже свой 5 мяч в Ла Лиге с передачи Антуана Гризманна - больше из игроков "Атлетико" ему не ассистировал никто.

За первый круг "Атлетико" пропустил всего 8 голов - это повторение клубного рекорда сезонов 1995/1996 и 2015/2016.

"Атлетико" выиграл уже 8 игру с разницей в один мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Рубен Мартинес ("Депортиво") совершил уже третью ошибку в текущем розыгрыше Ла Лиги, приведшую к голу в ворота своей команды - это самый высокий показатель в чемпионате наряду с Фернандо Пачеко ("Алавес") и Леандро Чичизолой ("Лас-Пальмас").

После первого круга "Валенсия" набрала 40 очков - это второй лучший результат в истории клуба при 20-ти участвующих командах в Ла Лиге после сезона 2003/2004 годов, когда было заработано 43 зачетных балла.

"Леванте" продлил свою безвыигрышную домашнюю серию против "Сельты" в Ла Лиге до 6 игр - 1 ничья и 5 поражения.

Пионе Систо принял непосредственное участие в 9 забитых мячах "Сельты" в последних 8 своих играх Ла Лиги на выезде.

"Севилья" продлила свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до 4 матчей - 1 ничья и 3 поражения.

Винченцо Монтелла стал первым с 1997 го года тренером, проигравшим две свои стартовые игры в Ла Лиге в качестве наставника "Севильи".

Мунир Эль-Хаддади принял непосредственное участие в 4 из последних 5 голов "Алавеса" в Ла Лиге.

Энрик Саборит ("Атлетик") отметился своим первым голевым действием в Ла Лиге - отдал результативный пас.

"Эспаньол" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в Ла Лиге против "Атлетика" до 20 матчей.

"Барселона" прервала свою безвыигрышную гостевую серию в Ла Лиге против "Реала Сосьедад" - 2 ничьи и 5 поражений.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") прервал лучшую "сухую" серию "Барселоны" в играх Ла Лиги в стране Басков на 408 минуте.

Паулиньо забил "Реалу Сосьедад" первым же ударом "Барселоны" в створ ворот соперника. Случилось это только на 39 минуте игры.

Луис Суарес отметился голом и ассистом в одной игре за "Барселону" впервые в текущем сезоне.

Все 13 передач Андре Гомеша в матче против "Реала Сосьедад", сделанные им на половине поля соперника, оказались точными. Португалец впервые в играх за "Барселону", выйдя в стартовом составе, отметился показателем точности передач в 100%.

Паулиньо ("Барселона") забил в два раза больше мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги (8), нежели лучшие бомбардиры "Реала" - Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Марко Асенсио и Иско (по 4).

Лионель Месси ("Барселона") побил рекорд Герда Мюллера, став с 366 голами лучшим бомбардиром в истории одного отдельно взятого чемпионата среди топ-5 европейских лиг.

Хоакин Санчес ("Бетис") забил уже 4 мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги. Столько же он забил в сумме за два предыдущих чемпионата.

Рубен Кастро забил свой 77 мяч за "Бетис" в рамках Ла Лиги. Больше него за клуб в чемпионате забивал только Поли Ринкон.

В игре против "Леганеса" Жорди Амат ("Бетис") в сумме сделал 125 передач - это самый высокий показатель среди всех игроков в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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