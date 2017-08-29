Итоги 2 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось во втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Игра против "Вильярреала" стала для Хаби Прието 500-й в Ла Лиге в составе "Реала Сосьедад".
"Реал Сосьедад" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в матчах против "Вильярреала" в Ла Лиге.
"Вильярреал" впервые в своей истории проиграл стартовые две игры нового сезона в Ла Лиге.
Макси Гомес забил все три гола "Сельты" в нынешнем чемпионате.
В матче против "Сельты" Андрес Гуардадо ("Бетис") во второй раз в своей карьере отметился двумя ассистами в одной игре Ла Лиги.
Матч против "Алавеса" стал 400-м для Жерара Пике в составе "Барселоны" во всех турнирах.
Фернандо Пачеко ("Алавес") стал вторым вратарем после Горки Ираисоса, который отразил минимум по одному пенальти от Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Лионель Месси ("Барселона") стал вторым игроком в истории после Герда Мюллера ("Бавария") - 365, который забил 350 мячей в составе одного клуба в пяти ведущих европейских чемпионатах.
Матч против "Барселоны" стал для Энцо Зидана ("Алавес") дебютным в Ла Лиге.
"Атлетико" забил два мяча в первые пять минут матча Ла Лиги впервые в своей истории.
Анхель Корреа впервые отличился забитыми мячами в трех играх подряд за "Атлетико" во всех турнирах.
Коке впервые отметился двумя забитыми мячами в одном матче за "Атлетико" во всех турнирах.
Диего Симеоне одержал свою 200-ю победу в качестве главного тренера "Атлетико" во всех турнирах (200 побед в 321 матче, 62,3% выигрышей).
Арис Адурис ("Атлетик") отметился минимум одним забитым мячом в последних тринадцати сезонах Ла Лиги. Лучший показатель имеет только Лионель Месси - 14.
"Эспаньол" проиграл свои четыре последние домашние игры в Ла Лиге. Это худший результат команды с 2004-го года.
В матче против "Эспаньола" "Леганес" нанес 8 ударов в створ ворот соперника. Это лучший результат команды в Ла Лиге.
Арис Адурис ("Атлетик") забил свой 47-й мяч ударом головой в Ла Лиге. Это лучший результат для чемпионата Испании в XXI веке.
Кепа Аррисабалага ("Атлетик") отразил семь из семи ударов по своим воротам в стартовых двух турах. Это лучший результат среди всех голкиперов текущего чемпионата.
"Валенсия" продлила свою безвыигрышную серию на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге до 10-ти матчей - 5 ничьих, 5 поражений.
"Реал" продлил свою беспроигрышную серию с Марко Асенсио в основном составе в Ла Лиге до 12-ти матчей - 10 побед, 2 ничьи.
"Реал" продлил свою результативную серию во всех турнирах до 70-ти матчей. Это лучший результат среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов.
Марко Асенсио ("Реал") забил больше голов из-за пределов штрафной площади во всех турнирах в нынешнем сезоне, нежели любой другой игрок из Ла Лиги - 2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0