Итоги 2 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось во втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Игра против "Вильярреала" стала для Хаби Прието 500-й в Ла Лиге в составе "Реала Сосьедад".

"Реал Сосьедад" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в матчах против "Вильярреала" в Ла Лиге.

"Вильярреал" впервые в своей истории проиграл стартовые две игры нового сезона в Ла Лиге.

Макси Гомес забил все три гола "Сельты" в нынешнем чемпионате.

В матче против "Сельты" Андрес Гуардадо ("Бетис") во второй раз в своей карьере отметился двумя ассистами в одной игре Ла Лиги.

Матч против "Алавеса" стал 400-м для Жерара Пике в составе "Барселоны" во всех турнирах.

Фернандо Пачеко ("Алавес") стал вторым вратарем после Горки Ираисоса, который отразил минимум по одному пенальти от Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Лионель Месси ("Барселона") стал вторым игроком в истории после Герда Мюллера ("Бавария") - 365, который забил 350 мячей в составе одного клуба в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Матч против "Барселоны" стал для Энцо Зидана ("Алавес") дебютным в Ла Лиге.

"Атлетико" забил два мяча в первые пять минут матча Ла Лиги впервые в своей истории.

Анхель Корреа впервые отличился забитыми мячами в трех играх подряд за "Атлетико" во всех турнирах.

Коке впервые отметился двумя забитыми мячами в одном матче за "Атлетико" во всех турнирах.

Диего Симеоне одержал свою 200-ю победу в качестве главного тренера "Атлетико" во всех турнирах (200 побед в 321 матче, 62,3% выигрышей).

Арис Адурис ("Атлетик") отметился минимум одним забитым мячом в последних тринадцати сезонах Ла Лиги. Лучший показатель имеет только Лионель Месси - 14.

"Эспаньол" проиграл свои четыре последние домашние игры в Ла Лиге. Это худший результат команды с 2004-го года.

В матче против "Эспаньола" "Леганес" нанес 8 ударов в створ ворот соперника. Это лучший результат команды в Ла Лиге.

Арис Адурис ("Атлетик") забил свой 47-й мяч ударом головой в Ла Лиге. Это лучший результат для чемпионата Испании в XXI веке.

Кепа Аррисабалага ("Атлетик") отразил семь из семи ударов по своим воротам в стартовых двух турах. Это лучший результат среди всех голкиперов текущего чемпионата.

"Валенсия" продлила свою безвыигрышную серию на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге до 10-ти матчей - 5 ничьих, 5 поражений.

"Реал" продлил свою беспроигрышную серию с Марко Асенсио в основном составе в Ла Лиге до 12-ти матчей - 10 побед, 2 ничьи.

"Реал" продлил свою результативную серию во всех турнирах до 70-ти матчей. Это лучший результат среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Марко Асенсио ("Реал") забил больше голов из-за пределов штрафной площади во всех турнирах в нынешнем сезоне, нежели любой другой игрок из Ла Лиги - 2.

Не пропустите: эксклюзивный материал о новичке дортмундской "Боруссии" Андрее Ярмоленко. | soccernews.ru