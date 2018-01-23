Итоги 20 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Теги барселонареал мадридкриштиану роналду

Итоги 20 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Иньяки Уильямс ("Атлетик") впервые с ноября 2015-го года отметился забитыми мячами в 2 играх Ла Лиги подряд.

В игре "Хетафе" - "Атлетик" было назначено три одиннадцатиметровых удара. В последний раз в матче Ла Лиги подобное событие случилось в апреле 2016-го года.

"Севилья" одержала 18 выездную и 67 суммарную победу в играх Ла Лиги против "Эспаньола" - это больше, нежели над любой другой командой чемпионата.

"Севилья" стала шестым клубом, одержавшим 1 000 побед в Ла Лиге.

В играх против "Жироны" в текущем розыгрыше Ла Лиги "Атлетико" пропустил больше голов в первом тайме (2), нежели во всех остальных 18-ти матчах (1) - оба из них забил Кристиан Стуани еще в 1-м туре.

Диего Коста ("Атлетико") принимал непосредственное участие в голах своей команды в ее последних 5 матчах во всех турнирах - 3 гола и 2 ассиста.

"Атлетико" под руководством Диего Симеоне еще ни разу не проигрывал в домашних играх Ла Лиги, в которых к перерыву он выигрывал со счетом 1:0 - 28 побед и 3 ничьи.

Порту ("Жирона") стал третьим игроком после своего одноклубника Кристиана Стуани и Луиса Суареса ("Барселона"), который забивал в текущем розыгрыше Ла Лиги и "Атлетико", и "Реалу".

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Жирона" забила в ворота "Атлетико" 3 мяча - это больше, нежели любая другая команда.

Родри Эрнандес ("Вильярреал") лидирует в текущем розыгрыше Ла Лиги по количеству сделанных точных передач - 1 178 из 1 312 (точность - 89,7%).

4 из 5 последних голов "Валенсии" в ворота "Лас-Пальмаса" забил Санти Мина - все в первом тайме.

Хонатан Виера ("Лас-Пальмас") забил 5 мячей в своих последних 6 играх Ла Лиги против "Валенсии" - это больше, нежели против любой другой команды чемпионата.

Джонатан Кальери ("Лас-Пальмас") стал первым игроком в своей команде, который отметился голом и ассистом в одной игре текущего розыгрыша Ла Лиги.

Мунир Эль-Хаддади принял непосредственное участие в пяти голах "Алавеса" в своих последних 7 матчах Ла Лиги.

"Леганес" еще не выигрывал в своей истории на "Мендисоррросе" - 4 ничьи и 4 поражения. Однако в последних 5 выездных играх против "Алавеса" клуб из пригорода Мадрида проиграл лишь раз.

"Реал" прервал свою двухматчевую "сухую" домашнюю и трехматчевую безвыигрышную серии в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Начо Фернандес ("Реал") забил уже свой 6 гол в Ла Лиге за последние два сезона. Больше за это время имеют в своем активе из защитников только его одноклубник Серхио Рамос (11) и Диего Льоренте из "Реала Сосьедад" (8).

Марсело стал первым игроком "Реала", который в текущем сезоне отметился двумя ассистами в одной игре во всех турнирах.

Гарет Бэйл ("Реал") забил уже 5 мячей в 2018-м году во всех турнирах - это лучший показатель среди игроков его команды.

Лука Модрич забил свой 13-й мяч за "Реал" во всех турнирах - 11 их них были забиты ударом из-за пределов штрафной площади.

Криштиану Роналду ("Реал") впервые в этом сезоне отметился голом и ассистом в одной игре - 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

"Реал" одержал свою самую большую победу в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию против "Бетиса" в рамках Ла Лиги до 14 матчей - 11 побед и 3 ничьи.

Макси Гомес ("Сельта") забил уже 4 гол в текущем розыгрыше Ла Лиги после своих 5 ударов головой.

"Реал Сосьедад" потерял уже 18 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги в матчах, в которых он вел в счете - это самый высокий показатель в чемпионате.

"Барселона" не проигрывает уже в 19 матчах Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе.

Иван Ракитич ("Барселона") забил уже 5 мяч в играх Ла Лиги в ворота "Бетиса" - это его самый любимый соперник в Испании.

Луис Суарес ("Барселона") продлил свою результативную серию в Ла Лиге до 7 матчей.

Лионель Месси ("Барселона") забивает минимум 25 мячей во всех турнирах уже 10 сезон подряд.

Луис Суарес ("Барселона") стал вторым уругвайцем после Диего Форлана (128), который забил 100 голов в Ла Лиге.

Лионель Месси ("Барселона") впервые в своей карьере отметился ассистами в 5 играх Ла Лиги подряд.

"Бетис" пропустил минимум 5 голов уже в 3 матче текущего розыгрыша Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Гарет Бэйл ("Реал") принял непосредственное участие в 11 забитых мячах в последних 10 играх своей команды во всех турнирах, в которых он выходил в стартовом составе.

С момента своего дебюта в Ла Лиге Кепа Аррисабалага ("Атлетик") сыграл больше матчей на "ноль" (11), нежели его одноклубник Яго Эррерин (10), и голкиперы "РеалаКейлор Навас (9) и Кико Касилья (7).

Луис Суарес ("Барселона") забил 100 голов в Ла Лиге в своем 114 матче. Быстрее него это достижение установил в XXI веке только Криштиану Роналду ("Реал") - 92 игры.

Здравко Кузманович ("Малага") был удален в игре против "Эйбара", проведя на поле всего 8 минут 28 секунд. Так быстро не получал красную карточку ни один игрок в текущем розыгрыше Ла Лиги, вышедший на замену.

В игре против "Малаги" игроки "Эйбара" сделали 39 кроссов - это самый высокий показатель за один матч в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Не пропустите: итоги и символическая сборная 24-го тура АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов