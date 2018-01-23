Итоги 20 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Иньяки Уильямс ("Атлетик") впервые с ноября 2015-го года отметился забитыми мячами в 2 играх Ла Лиги подряд.

В игре "Хетафе" - "Атлетик" было назначено три одиннадцатиметровых удара. В последний раз в матче Ла Лиги подобное событие случилось в апреле 2016-го года.

"Севилья" одержала 18 выездную и 67 суммарную победу в играх Ла Лиги против "Эспаньола" - это больше, нежели над любой другой командой чемпионата.

"Севилья" стала шестым клубом, одержавшим 1 000 побед в Ла Лиге.

В играх против "Жироны" в текущем розыгрыше Ла Лиги "Атлетико" пропустил больше голов в первом тайме (2), нежели во всех остальных 18-ти матчах (1) - оба из них забил Кристиан Стуани еще в 1-м туре.

Диего Коста ("Атлетико") принимал непосредственное участие в голах своей команды в ее последних 5 матчах во всех турнирах - 3 гола и 2 ассиста.

"Атлетико" под руководством Диего Симеоне еще ни разу не проигрывал в домашних играх Ла Лиги, в которых к перерыву он выигрывал со счетом 1:0 - 28 побед и 3 ничьи.

Порту ("Жирона") стал третьим игроком после своего одноклубника Кристиана Стуани и Луиса Суареса ("Барселона"), который забивал в текущем розыгрыше Ла Лиги и "Атлетико", и "Реалу".

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Жирона" забила в ворота "Атлетико" 3 мяча - это больше, нежели любая другая команда.

Родри Эрнандес ("Вильярреал") лидирует в текущем розыгрыше Ла Лиги по количеству сделанных точных передач - 1 178 из 1 312 (точность - 89,7%).

4 из 5 последних голов "Валенсии" в ворота "Лас-Пальмаса" забил Санти Мина - все в первом тайме.

Хонатан Виера ("Лас-Пальмас") забил 5 мячей в своих последних 6 играх Ла Лиги против "Валенсии" - это больше, нежели против любой другой команды чемпионата.

Джонатан Кальери ("Лас-Пальмас") стал первым игроком в своей команде, который отметился голом и ассистом в одной игре текущего розыгрыша Ла Лиги.

Мунир Эль-Хаддади принял непосредственное участие в пяти голах "Алавеса" в своих последних 7 матчах Ла Лиги.

"Леганес" еще не выигрывал в своей истории на "Мендисоррросе" - 4 ничьи и 4 поражения. Однако в последних 5 выездных играх против "Алавеса" клуб из пригорода Мадрида проиграл лишь раз.

"Реал" прервал свою двухматчевую "сухую" домашнюю и трехматчевую безвыигрышную серии в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Начо Фернандес ("Реал") забил уже свой 6 гол в Ла Лиге за последние два сезона. Больше за это время имеют в своем активе из защитников только его одноклубник Серхио Рамос (11) и Диего Льоренте из "Реала Сосьедад" (8).

Марсело стал первым игроком "Реала", который в текущем сезоне отметился двумя ассистами в одной игре во всех турнирах.

Гарет Бэйл ("Реал") забил уже 5 мячей в 2018-м году во всех турнирах - это лучший показатель среди игроков его команды.

Лука Модрич забил свой 13-й мяч за "Реал" во всех турнирах - 11 их них были забиты ударом из-за пределов штрафной площади.

Криштиану Роналду ("Реал") впервые в этом сезоне отметился голом и ассистом в одной игре - 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

"Реал" одержал свою самую большую победу в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию против "Бетиса" в рамках Ла Лиги до 14 матчей - 11 побед и 3 ничьи.

Макси Гомес ("Сельта") забил уже 4 гол в текущем розыгрыше Ла Лиги после своих 5 ударов головой.

"Реал Сосьедад" потерял уже 18 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги в матчах, в которых он вел в счете - это самый высокий показатель в чемпионате.

"Барселона" не проигрывает уже в 19 матчах Ла Лиги с Томасом Вермаленом в составе.

Иван Ракитич ("Барселона") забил уже 5 мяч в играх Ла Лиги в ворота "Бетиса" - это его самый любимый соперник в Испании.

Луис Суарес ("Барселона") продлил свою результативную серию в Ла Лиге до 7 матчей.

Лионель Месси ("Барселона") забивает минимум 25 мячей во всех турнирах уже 10 сезон подряд.

Луис Суарес ("Барселона") стал вторым уругвайцем после Диего Форлана (128), который забил 100 голов в Ла Лиге.

Лионель Месси ("Барселона") впервые в своей карьере отметился ассистами в 5 играх Ла Лиги подряд.

"Бетис" пропустил минимум 5 голов уже в 3 матче текущего розыгрыша Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Гарет Бэйл ("Реал") принял непосредственное участие в 11 забитых мячах в последних 10 играх своей команды во всех турнирах, в которых он выходил в стартовом составе.

С момента своего дебюта в Ла Лиге Кепа Аррисабалага ("Атлетик") сыграл больше матчей на "ноль" (11), нежели его одноклубник Яго Эррерин (10), и голкиперы "Реала" Кейлор Навас (9) и Кико Касилья (7).

Луис Суарес ("Барселона") забил 100 голов в Ла Лиге в своем 114 матче. Быстрее него это достижение установил в XXI веке только Криштиану Роналду ("Реал") - 92 игры.

Здравко Кузманович ("Малага") был удален в игре против "Эйбара", проведя на поле всего 8 минут 28 секунд. Так быстро не получал красную карточку ни один игрок в текущем розыгрыше Ла Лиги, вышедший на замену.

В игре против "Малаги" игроки "Эйбара" сделали 39 кроссов - это самый высокий показатель за один матч в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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