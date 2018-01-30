Итоги 21 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать первом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Атлетик" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 10 матчей - 3 победы 7 ничьих. Чтобы побить клубный рекорд 1997-го года (4 победы, 9 ничьих) баскам осталось не проиграть в ближайших четырех играх чемпионата.

В матче "Атлетик" - "Эйбар" соперники совершили 29 фолов - это больше всего за матч за последние пять сезонов Ла Лиги, в которых не было показано ни одного предупреждения.

Адриан Лопес ("Депортиво") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 5 мячей. Это его лучший результат, начиная с сезона 2011/2012, когда он в составе "Атлетико" отличился 7 результативными ударами.

Иви стал первым игроком "Леванте", оформившим дубль в матче текущего розыгрыша Ла Лиги.

В матче против "Депортиво" "Леванте" забил столько же голов (2 после 15 ударов), сколько в предыдущих своих 8 играх чемпионата (2 после 92 ударов).

Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл впервые вышли в основном составе "Реала" с 23-го апреля 2017-го года - 279 дней назад.

Криштиану Роналду ("Реал") забил 100 гол с пенальти в своей карьере.

Криштиану Роналду забил минимум 20 голов в каждом из его девяти сезонов в "Реале".

Обыграв "Валенсию" на "Месталье", в пассиве Зинедина Зидана ("Реал") осталось только три стадиона в Ла Лиге, на которых он не выигрывал в качестве тренера - "Рамон Санчес Писхуан", "Монтиливи" и "Ванда Метрополитано".

Игроки "Малаги" заработали больше всех удалений в текущем розыгрыше Ла Лиги - 5.

Габриэль Пирес стал первым игроком "Леганеса", выходившим 50 раз на поле в стартовом составе своей команды на игру Ла Лиги.

"Атлетико" не пропускает гол в первом тайме уже в 19 матче из 21 в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Антуан Гризманн ("Атлетико") забил свой 7 мяч во всех турнирах на "Ванда Метрополитано" - это больше, нежели у любого другого игрока.

Фернандо Торрес ("Атлетико") забил 600 гол своей команды за время руководства ею Диего Симеоне.

Томас Партей ("Атлетико") забил свой 5 гол в текущем сезоне во всех соревнованиях, нанеся всего 5 ударов в створ ворот соперников.

Ян Облак ("Атлетико") стал первым словенцем, сыгравшим 100 матчей в Ла Лиге.

С момента своего дебюта в Ла Лиге Ян Облак ("Атлетико") сохранил свои ворота в неприкосновенности в 59 матчах из 100.

Анхель Родригес ("Хетафе") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 8 мячей - это вдвое больше, нежели за его последние четыре сезона в высшем испанском дивизионе.

Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 200 матч в Ла Лиге на "Камп Ноу". В них он забил 212 мячей и сделал 74 голевые передачи.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию на "Камп Ноу" до 27 матчей - 23 победы и 4 ничьих.

Джон Гвидетти ("Алавес") забил свой 3 мяч в ворота "Барселоны" в рамках Ла Лиги - это его самый любимый соперник.

Филиппе Коутиньо ("Барселона") сделал 7 перехватов за отведенные ему 65 минут игрового времени в матче против "Алавеса" - это самый высокий показатель в поединке.

Луис Суарес ("Барселона") забивает уже в восьмом матче Ла Лиги подряд (11 голов) - это лучший результат в текущем сезоне в топ-5 европейских чемпионатах.

Андрес Иньеста ("Барселона") стал единственным игроком, который отдает минимум одну результативную передачу в каждом из последних 15 сезонов Ла Лиги.

Лионель Месси ("Барселона"), опередив на 1 мяч Криштиану Роналду ("Реал"), забил свой 21 гол в рамках Ла Лиги после прямого удара со штрафного - это лучший результат в чемпионате, начиная с сезона 2003/2004.

"Барселона" набрала уже 12 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых она уступала в счете - это лучший результат в чемпионате.

"Барселона" повторила свою самую длинную беспроигрышную серию в 21 матч (18 побед и 3 ничьи) в Ла Лиге сезона 2009/2010 (17 побед и 4 ничьи).

Лионель Месси ("Барселона") стал единственным игроком, который забивал минимум 20 голов в 10 подряд сезонах Ла Лиги.

Игроки "Бетиса" допустили 9 ошибок в текущем розыгрыше Ла Лиги, приведших к голам в ворота их команды - это самый высокий показатель в чемпионате.

Игроки "Сельты" Яго Аспас (13) и Макси Гомес (10) стали второй парой форвардов из одной команды после Лионеля Месси (20) и Луиса Суареса (16) из "Барселоны", забившими минимум по 10 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Своими 14 голами Яго Аспас принес "Сельте" 14 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

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