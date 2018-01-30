Итоги 21 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 21 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать первом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Атлетик" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 10 матчей - 3 победы 7 ничьих. Чтобы побить клубный рекорд 1997-го года (4 победы, 9 ничьих) баскам осталось не проиграть в ближайших четырех играх чемпионата.

В матче "Атлетик" - "Эйбар" соперники совершили 29 фолов - это больше всего за матч за последние пять сезонов Ла Лиги, в которых не было показано ни одного предупреждения.

Адриан Лопес ("Депортиво") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 5 мячей. Это его лучший результат, начиная с сезона 2011/2012, когда он в составе "Атлетико" отличился 7 результативными ударами.

Иви стал первым игроком "Леванте", оформившим дубль в матче текущего розыгрыша Ла Лиги.

В матче против "Депортиво" "Леванте" забил столько же голов (2 после 15 ударов), сколько в предыдущих своих 8 играх чемпионата (2 после 92 ударов).

Криштиану РоналдуКарим Бензема и Гарет Бэйл впервые вышли в основном составе "Реала" с 23-го апреля 2017-го года - 279 дней назад.

Криштиану Роналду ("Реал") забил 100 гол с пенальти в своей карьере.

Криштиану Роналду забил минимум 20 голов в каждом из его девяти сезонов в "Реале".

Обыграв "Валенсию" на "Месталье", в пассиве Зинедина Зидана ("Реал") осталось только три стадиона в Ла Лиге, на которых он не выигрывал в качестве тренера - "Рамон Санчес Писхуан", "Монтиливи" и "Ванда Метрополитано".

Игроки "Малаги" заработали больше всех удалений в текущем розыгрыше Ла Лиги - 5.

Габриэль Пирес стал первым игроком "Леганеса", выходившим 50 раз на поле в стартовом составе своей команды на игру Ла Лиги.

"Атлетико" не пропускает гол в первом тайме уже в 19 матче из 21 в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Антуан Гризманн ("Атлетико") забил свой 7 мяч во всех турнирах на "Ванда Метрополитано" - это больше, нежели у любого другого игрока.

Фернандо Торрес ("Атлетико") забил 600 гол своей команды за время руководства ею Диего Симеоне.

Томас Партей ("Атлетико") забил свой 5 гол в текущем сезоне во всех соревнованиях, нанеся всего 5 ударов в створ ворот соперников.

Ян Облак ("Атлетико") стал первым словенцем, сыгравшим 100 матчей в Ла Лиге.

С момента своего дебюта в Ла Лиге Ян Облак ("Атлетико") сохранил свои ворота в неприкосновенности в 59 матчах из 100.

Анхель Родригес ("Хетафе") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 8 мячей - это вдвое больше, нежели за его последние четыре сезона в высшем испанском дивизионе.

Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 200 матч в Ла Лиге на "Камп Ноу". В них он забил 212 мячей и сделал 74 голевые передачи.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию на "Камп Ноу" до 27 матчей - 23 победы и 4 ничьих.

Джон Гвидетти ("Алавес") забил свой 3 мяч в ворота "Барселоны" в рамках Ла Лиги - это его самый любимый соперник.

Филиппе Коутиньо ("Барселона") сделал 7 перехватов за отведенные ему 65 минут игрового времени в матче против "Алавеса" - это самый высокий показатель в поединке.

Луис Суарес ("Барселона") забивает уже в восьмом матче Ла Лиги подряд (11 голов) - это лучший результат в текущем сезоне в топ-5 европейских чемпионатах.

Андрес Иньеста ("Барселона") стал единственным игроком, который отдает минимум одну результативную передачу в каждом из последних 15 сезонов Ла Лиги.

Лионель Месси ("Барселона"), опередив на 1 мяч Криштиану Роналду ("Реал"), забил свой 21 гол в рамках Ла Лиги после прямого удара со штрафного - это лучший результат в чемпионате, начиная с сезона 2003/2004.

"Барселона" набрала уже 12 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых она уступала в счете - это лучший результат в чемпионате.

"Барселона" повторила свою самую длинную беспроигрышную серию в 21 матч (18 побед и 3 ничьи) в Ла Лиге сезона 2009/2010 (17 побед и 4 ничьи).

Лионель Месси ("Барселона") стал единственным игроком, который забивал минимум 20 голов в 10 подряд сезонах Ла Лиги.

Игроки "Бетиса" допустили 9 ошибок в текущем розыгрыше Ла Лиги, приведших к голам в ворота их команды - это самый высокий показатель в чемпионате.

Игроки "Сельты" Яго Аспас (13) и Макси Гомес (10) стали второй парой форвардов из одной команды после Лионеля Месси (20) и Луиса Суареса (16) из "Барселоны", забившими минимум по 10 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Своими 14 голами Яго Аспас принес "Сельте" 14 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

Не пропустите: сборная "Реала" всех времен по версии Marca. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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