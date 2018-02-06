Итоги 22 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 22 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Виллиан Хосе забил 7 из последних 17 голов "Реала Сосьедад" в Ла Лиге. 6 из них были забиты в первых таймах.

4 из своих 7 голов в Ла Лиге за "Реал СосьедадАсьер Ильярраменди забил в ворота "Депортиво".

"Депортиво" пропустил за 22 тура уже 51 мяч. В последний раз он пропускал более 50 мячей в первых 22 играх чемпионата в 1957 году - 54 гола.

В 6 из 8 своих игр в рамках Ла Лиги против команд из Андалусии "Эйбар" забивал не менее 4 мячей, а в половине этих матчей он отличался в воротах соперников по 5 раз.

Лорен Морон стал первым игроком "Бетиса" с 2011 года, забившим гол в своей первой игре в Ла Лиге за клуб.

В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Бетиса" забили уже 11 мячей после ударов головой - это лучший результат чемпионата.

Карлос Бакка ("Вильярреал") забил свой 4 гол в ворота "Бетиса" во всех турнирах. Наряду с "Реалом" это его любимый соперник в Испании.

Мунир Эль-Хаддади ("Алавес") принял непосредственное участие в 10 голах своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги - 5 голов и 5 ассистов. Это его лучший результат в карьере.

Яго Аспас ("Сельта") забил свой уже 4 мяч в 2018 году. Это лучший результат среди испанцев, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах.

Серхио Рамос ("Реал") стал единственным защитником, забивавшим в 14 сезонах Ла Лиги подряд.

"Леванте" первым в текущем розыгрыше Ла Лиги забил "Реалу" два гола в первых таймах очных игр.

Карим Бензема отдал на Иско 8 результативных передач во всех турнирах - это больше, нежели любой другой игрок "Реала".

"Леванте" впервые не проиграл "Реалу" в обоих матчах чемпионата.

Джампаоло Паццини ("Леванте") стал вторым самым возрастным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги после Хорхе Молины ("Хетафе"), забившим мяч в ворота "Реала". Первому на момент его гола исполнилось 33 года и 6 месяцев, а второму - 35 лет и 9 месяцев.

"Хетафе" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в Ла Лиге до 8 матчей (5 побед и 3 ничьих). До повторения клубного рекорда осталось 2 матча.

"Барселона" поразила каркас ворот соперников уже 23 раза в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 12 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

"Атлетик" прервал свою 10-матчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге - 3 победы и 7 ничьих.

"Валенсия" не может забить "Атлетико" в Ла Лиге уже на протяжении трех матчей.

Анхель Корреа забил свой уже 6 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Это его лучший результат за время выступлений в "Атлетико".

За два матча в текущем розыгрыше Ла Лиги против "Атлетико" "Валенсия" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

"Атлетико" стал единственной командой из лидирующей шестерки чемпионата, одержавшей победу в 22 туре - подобного не случалось с 14 тура прошлого сезона, когда ни одной из шести лидирующих команд не удалось выиграть.

В матче против "Атлетико" игроки "Валенсии" совершили всего 4 фола - это самый низкий клубный результат с сентября 2013 года, когда в игре с "Бетисом" "летучие мыши" были наказаны штрафными ударами 3 раза.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Ла Лиги до 22 матчей - 18 побед и 4 ничьих.

Жерар Пике ("Барселона") забил свой 6 гол в ворота "Эспаньола" во всех турнирах - это его самый любимый соперник.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком, достигшим отметки в 10 забитых мячей и ассистов - 20 голов и 10 результативных передач.

Ален Халилович забил свой первый мяч за "Лас-Пальмас" в Ла Лиге - случилось это в его 24 матче за клуб.

"Валенсия" впервые под руководством Марселино Гарсии Тораля проиграла три подряд матча Ла Лиги.

Не пропустите: сборная "Валенсии" всех времен по версии Marca. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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