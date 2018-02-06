Итоги 22 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Виллиан Хосе забил 7 из последних 17 голов "Реала Сосьедад" в Ла Лиге. 6 из них были забиты в первых таймах.

4 из своих 7 голов в Ла Лиге за "Реал Сосьедад" Асьер Ильярраменди забил в ворота "Депортиво".

"Депортиво" пропустил за 22 тура уже 51 мяч. В последний раз он пропускал более 50 мячей в первых 22 играх чемпионата в 1957 году - 54 гола.

В 6 из 8 своих игр в рамках Ла Лиги против команд из Андалусии "Эйбар" забивал не менее 4 мячей, а в половине этих матчей он отличался в воротах соперников по 5 раз.

Лорен Морон стал первым игроком "Бетиса" с 2011 года, забившим гол в своей первой игре в Ла Лиге за клуб.

В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Бетиса" забили уже 11 мячей после ударов головой - это лучший результат чемпионата.

Карлос Бакка ("Вильярреал") забил свой 4 гол в ворота "Бетиса" во всех турнирах. Наряду с "Реалом" это его любимый соперник в Испании.

Мунир Эль-Хаддади ("Алавес") принял непосредственное участие в 10 голах своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги - 5 голов и 5 ассистов. Это его лучший результат в карьере.

Яго Аспас ("Сельта") забил свой уже 4 мяч в 2018 году. Это лучший результат среди испанцев, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах.

Серхио Рамос ("Реал") стал единственным защитником, забивавшим в 14 сезонах Ла Лиги подряд.

"Леванте" первым в текущем розыгрыше Ла Лиги забил "Реалу" два гола в первых таймах очных игр.

Карим Бензема отдал на Иско 8 результативных передач во всех турнирах - это больше, нежели любой другой игрок "Реала".

"Леванте" впервые не проиграл "Реалу" в обоих матчах чемпионата.

Джампаоло Паццини ("Леванте") стал вторым самым возрастным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги после Хорхе Молины ("Хетафе"), забившим мяч в ворота "Реала". Первому на момент его гола исполнилось 33 года и 6 месяцев, а второму - 35 лет и 9 месяцев.

"Хетафе" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в Ла Лиге до 8 матчей (5 побед и 3 ничьих). До повторения клубного рекорда осталось 2 матча.

"Барселона" поразила каркас ворот соперников уже 23 раза в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 12 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

"Атлетик" прервал свою 10-матчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге - 3 победы и 7 ничьих.

"Валенсия" не может забить "Атлетико" в Ла Лиге уже на протяжении трех матчей.

Анхель Корреа забил свой уже 6 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Это его лучший результат за время выступлений в "Атлетико".

За два матча в текущем розыгрыше Ла Лиги против "Атлетико" "Валенсия" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

"Атлетико" стал единственной командой из лидирующей шестерки чемпионата, одержавшей победу в 22 туре - подобного не случалось с 14 тура прошлого сезона, когда ни одной из шести лидирующих команд не удалось выиграть.

В матче против "Атлетико" игроки "Валенсии" совершили всего 4 фола - это самый низкий клубный результат с сентября 2013 года, когда в игре с "Бетисом" "летучие мыши" были наказаны штрафными ударами 3 раза.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Ла Лиги до 22 матчей - 18 побед и 4 ничьих.

Жерар Пике ("Барселона") забил свой 6 гол в ворота "Эспаньола" во всех турнирах - это его самый любимый соперник.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком, достигшим отметки в 10 забитых мячей и ассистов - 20 голов и 10 результативных передач.

Ален Халилович забил свой первый мяч за "Лас-Пальмас" в Ла Лиге - случилось это в его 24 матче за клуб.

"Валенсия" впервые под руководством Марселино Гарсии Тораля проиграла три подряд матча Ла Лиги.

Не пропустите: сборная "Валенсии" всех времен по версии Marca. | soccernews.ru