Итоги 22 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Виллиан Хосе забил 7 из последних 17 голов "Реала Сосьедад" в Ла Лиге. 6 из них были забиты в первых таймах.
4 из своих 7 голов в Ла Лиге за "Реал Сосьедад" Асьер Ильярраменди забил в ворота "Депортиво".
"Депортиво" пропустил за 22 тура уже 51 мяч. В последний раз он пропускал более 50 мячей в первых 22 играх чемпионата в 1957 году - 54 гола.
В 6 из 8 своих игр в рамках Ла Лиги против команд из Андалусии "Эйбар" забивал не менее 4 мячей, а в половине этих матчей он отличался в воротах соперников по 5 раз.
Лорен Морон стал первым игроком "Бетиса" с 2011 года, забившим гол в своей первой игре в Ла Лиге за клуб.
В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Бетиса" забили уже 11 мячей после ударов головой - это лучший результат чемпионата.
Карлос Бакка ("Вильярреал") забил свой 4 гол в ворота "Бетиса" во всех турнирах. Наряду с "Реалом" это его любимый соперник в Испании.
Мунир Эль-Хаддади ("Алавес") принял непосредственное участие в 10 голах своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги - 5 голов и 5 ассистов. Это его лучший результат в карьере.
Яго Аспас ("Сельта") забил свой уже 4 мяч в 2018 году. Это лучший результат среди испанцев, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах.
Серхио Рамос ("Реал") стал единственным защитником, забивавшим в 14 сезонах Ла Лиги подряд.
"Леванте" первым в текущем розыгрыше Ла Лиги забил "Реалу" два гола в первых таймах очных игр.
Карим Бензема отдал на Иско 8 результативных передач во всех турнирах - это больше, нежели любой другой игрок "Реала".
"Леванте" впервые не проиграл "Реалу" в обоих матчах чемпионата.
Джампаоло Паццини ("Леванте") стал вторым самым возрастным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги после Хорхе Молины ("Хетафе"), забившим мяч в ворота "Реала". Первому на момент его гола исполнилось 33 года и 6 месяцев, а второму - 35 лет и 9 месяцев.
"Хетафе" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в Ла Лиге до 8 матчей (5 побед и 3 ничьих). До повторения клубного рекорда осталось 2 матча.
"Барселона" поразила каркас ворот соперников уже 23 раза в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.
Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 12 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.
"Атлетик" прервал свою 10-матчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге - 3 победы и 7 ничьих.
"Валенсия" не может забить "Атлетико" в Ла Лиге уже на протяжении трех матчей.
Анхель Корреа забил свой уже 6 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Это его лучший результат за время выступлений в "Атлетико".
За два матча в текущем розыгрыше Ла Лиги против "Атлетико" "Валенсия" не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.
"Атлетико" стал единственной командой из лидирующей шестерки чемпионата, одержавшей победу в 22 туре - подобного не случалось с 14 тура прошлого сезона, когда ни одной из шести лидирующих команд не удалось выиграть.
В матче против "Атлетико" игроки "Валенсии" совершили всего 4 фола - это самый низкий клубный результат с сентября 2013 года, когда в игре с "Бетисом" "летучие мыши" были наказаны штрафными ударами 3 раза.
"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Ла Лиги до 22 матчей - 18 побед и 4 ничьих.
Жерар Пике ("Барселона") забил свой 6 гол в ворота "Эспаньола" во всех турнирах - это его самый любимый соперник.
Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком, достигшим отметки в 10 забитых мячей и ассистов - 20 голов и 10 результативных передач.
Ален Халилович забил свой первый мяч за "Лас-Пальмас" в Ла Лиге - случилось это в его 24 матче за клуб.
"Валенсия" впервые под руководством Марселино Гарсии Тораля проиграла три подряд матча Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13