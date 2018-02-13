Итоги 23 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Теги реал мадридбарселонакриштиану роналду

Итоги 23 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Лас-Пальмас" впервые с марта 2016 года сыграл два подряд матча Ла Лиги "на ноль".

Родриго Эли ("Алавес") оба свои гола в Ла Лиге забил ударами головой в ворота "Вильярреала".

С декабря прошлого года "Алавес" набрал уже 19 очков (6 побед, 1 ничья и 3 поражения) - это один из четырех лучших результатов за этот период.

Диего Симеоне ("Атлетико") одержал свою 150 победу в Ла Лиге в качестве тренера.

"Атлетико" стал второй командой Ла Лиги после результата "Депортиво" в сезоне 1993/1994, которая за 23 тура чемпионата пропустила 9 мячей.

"Реал" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в рамках Ла Лиги в играх с "Реал Сосьедад" до 11 матчей (10 побед и 1 ничья).

Лукас Васкес сыграл свой 100 матч за "Реал" во всех турнирах за время руководства командой Зинедином Зиданом - это больше, чем имеет в своем активе любой другой игрок "сливочных".

Лукас Васкес забил самый быстрый гол "Реала" в текущем сезоне во всех турнирах - 49 секунда игры против "Реала Сосьедад".

Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 14 мячей "Реалу Сосьедад" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели любой другой команде чемпионата.

Криштиану Роналду ("Реал") во втором круге текущего розыгрыша Ла Лиги забил уже 6 мячей - это лучший результат чемпионата.

В 2018 году Марсело ("Реал") принял непосредственное участие в 4 голах своей команды (1 забитый мяч и 3 ассиста) в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди защитников чемпионата.

Криштиану Роналду ("Реал") первым в текущем розыгрыше Ла Лиги отметился идеальным хет-триком, забив голы ударами левой и правой ногами, а также головой.

"Жирона" не может поразить ворота "Севильи" с пенальти во втором их очном матче Ла Лиги подряд.

Пабло Сарабия ("Севилья") впервые в своей карьере принял непосредственное участие в голах своей команды в четырех играх Ла Лиги подряд - 3 гола и 2 ассиста.

Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 300 матч на "Камп Ноу" во всех турнирах. В них он забил 309 мячей.

"Барселона" впервые с апреля 2012 года, когда ее соперником был "Реал", не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме в домашнем матче Ла Лиги.

Херард Морено ("Эспаньол") забил свой первый мяч в Ла Лиге ударом из-за пределов штрафной площади (всего на его счету значится 37 голов в чемпионате).

25 из 32 очков "Сельты" были добыты благодаря голам Яго Аспаса (14 из его 15 забитых мячей) и Макси Гомеса (11 из его 13 забитых мячей) - это 78,1%.

Лусиано Вьетто забил свой 4 гол за "Валенсию" во всех турнирах, нанеся при этом в створ ворот соперников всего 4 удара.

Дани Парехо ("Валенсия") отметился уже 4 забитым мячом с пенальти в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Две свои самые длинные серии передач, приведших к голу в ворота соперников, с сезона 2005/2006 игроки "Реала Сосьедад" сделали в текущем розыгрыше Ла Лиги в играх против "Реала" - 25 пасов на "Аноэте" перед голом Кевина Родригеса и 16 пасов перед голом Батутисты на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Криштиану Роналду ("Реал") забил 23 гола в 28 матчах (2 344 минуты) во всех турнирах - это больше на 2 мяча, чем в прошлом сезоне в аналогичном количестве игр (2 493 минуты).

Криштиану Роналду сделал 7 идеальный хет-трик за время своего выступления за "Реал" (всего - 43). У Лионеля Месси ("Барселона") нет ни одного такого хет-трика (всего - 39).

"Бетис" стал первой командой чемпионата, которая в первом тайме игры текущего розыгрыша Ла Лиги не совершила ни одного фола.

Лорен Морон забил 3 мяча в 2 играх за "Бетис" в текущем розыгрыше Ла Лиги своими первыми 4 ударами в створ ворот соперников.

Кларенс Зеедорф ("Депортиво") стал первым голландским тренером, проигравшим свой дебютный матч в Ла Лиге.

Лукас Васкес забил свой 6 гол в текущем сезоне во всех турнирах - это его лучший результат за время выступлений за "Реал".

"Севилья" впервые с 2000 года, когда еще на старом стадионе "Чапин" обыграла "Нумансию", выиграла домашний матч чемпионата у команды, которая только что повысилась в классе.

Не пропустите: анонс 34 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Криштиану Роналду сделал 7 идеальный хет-трик вза время своего выступления за "Реал" (всего - 43). У Лионеля Месси ("Барселона") нет ни одного такого хет-трика (всего - 39). Потому что МЕССИ "усконаправленый" футболист

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов