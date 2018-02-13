Итоги 23 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Лас-Пальмас" впервые с марта 2016 года сыграл два подряд матча Ла Лиги "на ноль".
Родриго Эли ("Алавес") оба свои гола в Ла Лиге забил ударами головой в ворота "Вильярреала".
С декабря прошлого года "Алавес" набрал уже 19 очков (6 побед, 1 ничья и 3 поражения) - это один из четырех лучших результатов за этот период.
Диего Симеоне ("Атлетико") одержал свою 150 победу в Ла Лиге в качестве тренера.
"Атлетико" стал второй командой Ла Лиги после результата "Депортиво" в сезоне 1993/1994, которая за 23 тура чемпионата пропустила 9 мячей.
"Реал" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в рамках Ла Лиги в играх с "Реал Сосьедад" до 11 матчей (10 побед и 1 ничья).
Лукас Васкес сыграл свой 100 матч за "Реал" во всех турнирах за время руководства командой Зинедином Зиданом - это больше, чем имеет в своем активе любой другой игрок "сливочных".
Лукас Васкес забил самый быстрый гол "Реала" в текущем сезоне во всех турнирах - 49 секунда игры против "Реала Сосьедад".
Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 14 мячей "Реалу Сосьедад" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели любой другой команде чемпионата.
Криштиану Роналду ("Реал") во втором круге текущего розыгрыша Ла Лиги забил уже 6 мячей - это лучший результат чемпионата.
В 2018 году Марсело ("Реал") принял непосредственное участие в 4 голах своей команды (1 забитый мяч и 3 ассиста) в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди защитников чемпионата.
Криштиану Роналду ("Реал") первым в текущем розыгрыше Ла Лиги отметился идеальным хет-триком, забив голы ударами левой и правой ногами, а также головой.
"Жирона" не может поразить ворота "Севильи" с пенальти во втором их очном матче Ла Лиги подряд.
Пабло Сарабия ("Севилья") впервые в своей карьере принял непосредственное участие в голах своей команды в четырех играх Ла Лиги подряд - 3 гола и 2 ассиста.
Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 300 матч на "Камп Ноу" во всех турнирах. В них он забил 309 мячей.
"Барселона" впервые с апреля 2012 года, когда ее соперником был "Реал", не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме в домашнем матче Ла Лиги.
Херард Морено ("Эспаньол") забил свой первый мяч в Ла Лиге ударом из-за пределов штрафной площади (всего на его счету значится 37 голов в чемпионате).
25 из 32 очков "Сельты" были добыты благодаря голам Яго Аспаса (14 из его 15 забитых мячей) и Макси Гомеса (11 из его 13 забитых мячей) - это 78,1%.
Лусиано Вьетто забил свой 4 гол за "Валенсию" во всех турнирах, нанеся при этом в створ ворот соперников всего 4 удара.
Дани Парехо ("Валенсия") отметился уже 4 забитым мячом с пенальти в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.
Две свои самые длинные серии передач, приведших к голу в ворота соперников, с сезона 2005/2006 игроки "Реала Сосьедад" сделали в текущем розыгрыше Ла Лиги в играх против "Реала" - 25 пасов на "Аноэте" перед голом Кевина Родригеса и 16 пасов перед голом Батутисты на "Сантьяго Бернабеу".
В текущем сезоне Криштиану Роналду ("Реал") забил 23 гола в 28 матчах (2 344 минуты) во всех турнирах - это больше на 2 мяча, чем в прошлом сезоне в аналогичном количестве игр (2 493 минуты).
Криштиану Роналду сделал 7 идеальный хет-трик за время своего выступления за "Реал" (всего - 43). У Лионеля Месси ("Барселона") нет ни одного такого хет-трика (всего - 39).
"Бетис" стал первой командой чемпионата, которая в первом тайме игры текущего розыгрыша Ла Лиги не совершила ни одного фола.
Лорен Морон забил 3 мяча в 2 играх за "Бетис" в текущем розыгрыше Ла Лиги своими первыми 4 ударами в створ ворот соперников.
Кларенс Зеедорф ("Депортиво") стал первым голландским тренером, проигравшим свой дебютный матч в Ла Лиге.
Лукас Васкес забил свой 6 гол в текущем сезоне во всех турнирах - это его лучший результат за время выступлений за "Реал".
"Севилья" впервые с 2000 года, когда еще на старом стадионе "Чапин" обыграла "Нумансию", выиграла домашний матч чемпионата у команды, которая только что повысилась в классе.
Не пропустите: анонс 34 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Пятая попытка "драконов": "Порту" попробует впервые переиграть "Ливерпуль"
-
Серьезная заявка на четвертьфинал: "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ювентуса"
-
Убийцы интриги: "Манчестер Сити" громит "Базель" в первом матче 1/8 финала
-
Нули в Белграде: ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой"
-
Буффон может возобновить выступления за сборную Италии
Лента новостей
-
Бернарду Силва - третий игрок "Манчестер Сити", который отметился голом во всех турнирах этого сезона
-
Сарри: "Лига Европы важна для "Наполи", но главное для нас это Серия А"
-
Кришито: "Зенит" достаточно силен, чтобы пройти "Селтик"
-
Сиганда: "Скорее всего, "Спартак" будет доминировать на поле в матче с "Атлетиком"
-
"Динамо" обыграло черногорцев в товарищеском матче
-
Буффон: "Я переговорю с руководством и приму решение о своем будущем"
-
Адурис: "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат"
-
Тренер "Ниццы": "Первое место "Локомотива" в чемпионате России неслучайно"
-
ПСЖ оба раза выбивал "Реал" из плей-офф еврокубков
-
"Спартак" не понес новых потерь перед матчем с "Атлетиком"
-
Игроки "Атлетика" прогулялись по Москве перед матчем со "Спартаком"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Карпин: "Не уверен, что игроки "Ростова" на сто процентов готовы к возобновлению сезона"
-
Будущее Зидана в "Реале" не зависит от игр с ПСЖ
-
Заинтересованность в подписании Роналду проявили два лондонских клуба
-
Патрик Клюйверт прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Глушаков рассказал, с чем связано его беспокойство перед игрой с "Атлетиком"
-
Шкриньяр назвал клубы, в которых он хотел бы продолжить свою карьеру
-
Иско выйдет в стартовом составе в матче с ПСЖ
-
Букмекеры определились с фаворитами в возможной борьбе за Рэшфорда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|59
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Валенсия
|23
|43
|4
|Реал Мадрид
|22
|42
|5
|Вильярреал
|23
|37
|6
|Севилья
|23
|36
|7
|Эйбар
|23
|35
|8
|Сельта Виго
|23
|32
|9
|Жирона
|23
|31
|10
|Хетафе
|23
|30
|11
|Бетис
|22
|30
|12
|Леганес
|22
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|23
|26
|15
|Эспаньол
|23
|26
|16
|Алавес
|23
|25
|17
|Леванте
|23
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|20
|Малага
|23
|13