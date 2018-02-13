Итоги 23 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Лас-Пальмас" впервые с марта 2016 года сыграл два подряд матча Ла Лиги "на ноль".

Родриго Эли ("Алавес") оба свои гола в Ла Лиге забил ударами головой в ворота "Вильярреала".

С декабря прошлого года "Алавес" набрал уже 19 очков (6 побед, 1 ничья и 3 поражения) - это один из четырех лучших результатов за этот период.

Диего Симеоне ("Атлетико") одержал свою 150 победу в Ла Лиге в качестве тренера.

"Атлетико" стал второй командой Ла Лиги после результата "Депортиво" в сезоне 1993/1994, которая за 23 тура чемпионата пропустила 9 мячей.

"Реал" продлил свою беспроигрышную домашнюю серию в рамках Ла Лиги в играх с "Реал Сосьедад" до 11 матчей (10 побед и 1 ничья).

Лукас Васкес сыграл свой 100 матч за "Реал" во всех турнирах за время руководства командой Зинедином Зиданом - это больше, чем имеет в своем активе любой другой игрок "сливочных".

Лукас Васкес забил самый быстрый гол "Реала" в текущем сезоне во всех турнирах - 49 секунда игры против "Реала Сосьедад".

Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 14 мячей "Реалу Сосьедад" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги - это больше, нежели любой другой команде чемпионата.

Криштиану Роналду ("Реал") во втором круге текущего розыгрыша Ла Лиги забил уже 6 мячей - это лучший результат чемпионата.

В 2018 году Марсело ("Реал") принял непосредственное участие в 4 голах своей команды (1 забитый мяч и 3 ассиста) в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди защитников чемпионата.

Криштиану Роналду ("Реал") первым в текущем розыгрыше Ла Лиги отметился идеальным хет-триком, забив голы ударами левой и правой ногами, а также головой.

"Жирона" не может поразить ворота "Севильи" с пенальти во втором их очном матче Ла Лиги подряд.

Пабло Сарабия ("Севилья") впервые в своей карьере принял непосредственное участие в голах своей команды в четырех играх Ла Лиги подряд - 3 гола и 2 ассиста.

Лионель Месси ("Барселона") сыграл свой 300 матч на "Камп Ноу" во всех турнирах. В них он забил 309 мячей.

"Барселона" впервые с апреля 2012 года, когда ее соперником был "Реал", не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме в домашнем матче Ла Лиги.

Херард Морено ("Эспаньол") забил свой первый мяч в Ла Лиге ударом из-за пределов штрафной площади (всего на его счету значится 37 голов в чемпионате).

25 из 32 очков "Сельты" были добыты благодаря голам Яго Аспаса (14 из его 15 забитых мячей) и Макси Гомеса (11 из его 13 забитых мячей) - это 78,1%.

Лусиано Вьетто забил свой 4 гол за "Валенсию" во всех турнирах, нанеся при этом в створ ворот соперников всего 4 удара.

Дани Парехо ("Валенсия") отметился уже 4 забитым мячом с пенальти в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Две свои самые длинные серии передач, приведших к голу в ворота соперников, с сезона 2005/2006 игроки "Реала Сосьедад" сделали в текущем розыгрыше Ла Лиги в играх против "Реала" - 25 пасов на "Аноэте" перед голом Кевина Родригеса и 16 пасов перед голом Батутисты на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Криштиану Роналду ("Реал") забил 23 гола в 28 матчах (2 344 минуты) во всех турнирах - это больше на 2 мяча, чем в прошлом сезоне в аналогичном количестве игр (2 493 минуты).

Криштиану Роналду сделал 7 идеальный хет-трик за время своего выступления за "Реал" (всего - 43). У Лионеля Месси ("Барселона") нет ни одного такого хет-трика (всего - 39).

"Бетис" стал первой командой чемпионата, которая в первом тайме игры текущего розыгрыша Ла Лиги не совершила ни одного фола.

Лорен Морон забил 3 мяча в 2 играх за "Бетис" в текущем розыгрыше Ла Лиги своими первыми 4 ударами в створ ворот соперников.

Кларенс Зеедорф ("Депортиво") стал первым голландским тренером, проигравшим свой дебютный матч в Ла Лиге.

Лукас Васкес забил свой 6 гол в текущем сезоне во всех турнирах - это его лучший результат за время выступлений за "Реал".

"Севилья" впервые с 2000 года, когда еще на старом стадионе "Чапин" обыграла "Нумансию", выиграла домашний матч чемпионата у команды, которая только что повысилась в классе.

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