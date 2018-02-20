Итоги 24 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 24 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать четвертом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Кристиан Стуани ("Жирона") реализовал все свои 9 пенальти в Ла Лиге.

Пабло Мачин ("Жирона") не проигрывает в качестве наставника уже в 6 матчах Асьеру Гаритано ("Леганес") - 3 победы и 3 ничьи.

Виссам Бен Йеддер ("Севилья") прервал свою голевую "засуху" в Ла Лиге, длившуюся  месяц и 11 дней.

Пабло Сарабия ("Севилья") принял непосредственное участие в 6 из последних 7 голов "Севильи" в Ла Лиге - 4 гола и два ассиста.

"Эйбар" проиграл "Барселоне" уже в 8 раз в рамках Ла Лиги - больше он не проигрывал ни одной другой команде чемпионата.

Хосе Луис Мендилибар провел свой 100 матч у "руля" "Эйбара" в Ла Лиге.

Только "Реал" (9) нанес больше ударов по воротам "Барселоны" в первом тайме матча текущего розыгрыша Ла Лиги, нежели "Эйбар" (8).

Фабиан Орельяна ("Эйбар") заработал свое 6 удаление в Ла Лиге - 3 из них были получены в играх против "Барселоны".

"Барселона"  продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 31 матча (26 побед и 5 ничьих) - это повторение клубного рекорда, установленного в апреле 2011 года.

Жорди Альба ("Барселона") принял непосредственное участие в 8 голах в текущем розыгрыше Ла Лиги (2 гола и 6 ассистов) - это лучший показатель среди игроков обороны в чемпионате.

Лионель Месси ("Барселона") в 14 раз попал в каркас ворот соперников в текущем розыгрыше Ла Лиги. Ни один игрок ранее не имел такого высокого показателя за весь чемпионат, начиная с сезона 2003/2004.

Мунир Эль-Хаддади принял непосредственное участие в 11 голах "Алавеса" в текущем розыгрыше Ла Лиги - это ровно половина от всех забитых мячей команды.

Абелардо Фернандес ("Алавес") впервые в своей тренерской карьере выиграл три матча Ла Лиги подряд.

"Валенсия" забила больше всех пенальти в текущем розыгрыше  Ла Лиги - 7 из 7.

Дани Парехо принял непосредственное участие в 12 голах "Валенсии" (6 мячей и 6 ассистов) - это лучший показатель среди полузащитников в чемпионате.

Хуан Рамон Лопес Муньис ("Леванте") провел свой 100 матч в Ла Лиге в качестве тренера.

Серхио Каналес ("Реал Сосьедад") принял непосредственное участие в 3 голах в двух последних матчах Ла Лиги на "Аноэте" - гол и 2 ассиста.

"Атлетико" продлил свою беспроигрышную серию против "Атлетика" в Ла Лиге до 10 матчей - 8 побед, 2 ничьи.

"Атлетико" в 22 раз не пропустил в первом тайме игры текущего розыгрыша Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Антуан Гризманн ("Атлетико") стал ассистентом 3 последних голов Кевина Гамейро в Ла Лиге.

Родри Эрнандес ("Вильярреал") забил свой первый гол в Ла Лиге. Для этого ему понадобилось 49 матчей.

Томас Партей осуществил 17 перехватов в игре с "Атлетиком" - это его самый высокий результат в игре Ла Лиге.

"Реал" забивает в 18 матчах Ла Лиги подряд на "Бенито Вильямарин".

"Реал" не проиграл ни одной игры Ла Лиги с Лукасом Васкесом в стартовом составе - всего 29 игр (27 побед и 2 ничьи).

Эстебан Гранеро ("Эспаньол") забил свой первый гол в Ла Лиге с января 2011 года.

Марк Бартра ("Бетис") прервал свою беспроигрышную серию в Ла Лиге на 37 матче (32 победы и 4 ничьи).

"Эспаньол" и "Вильярреал" завершили вничью свой уже 16 матч чемпионата в XXI веке - это самый высокий показатель в Ла Лиге.

Хоакин Санчес ("Бетис") отдал 84 результативную передачу в рамках Ла Лиги - это пятый результат в XXI веке после Лионеля Месси (148 ассистов), Дани Алвеса (101), Хави Эрнандеса (94) и Криштиану Роналду (86).

Марко Асенсио забил 6 000 гол "Реала" в Ла Лиге - "сливочные" первыми достигли этой юбилейной отметки.

Криштиану Роналду ("Реал") забил свой 8 гол в Ла Лиге в 2018 году - это лучший результат чемпионата.

"Бетис" в 3 раз в текущем розыгрыше Ла Лиги пропустил 5 мячей в одной игре - наряду с "Севильей" это самый высокий показатель в чемпионате.

В матче против "Бетиса" "Реал" владел мячом только 42,7% игрового времени - это самый низкий показатель для "сливочных" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Лионель Месси принял непосредственное участие в 31 голе "Барселоны" в текущем розыгрыше Ла Лиги (20 мячей и 11 ассистов) - это ровно половина от всех забитых мячей команды.

Анхель Родригес ("Хетафе") впервые отметился голом и ассистом в игре Ла Лиги.

Не пропустите: сборная "Вильярреала" всех времен по версии Marca. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
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