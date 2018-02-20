Итоги 24 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать четвертом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Кристиан Стуани ("Жирона") реализовал все свои 9 пенальти в Ла Лиге.

Пабло Мачин ("Жирона") не проигрывает в качестве наставника уже в 6 матчах Асьеру Гаритано ("Леганес") - 3 победы и 3 ничьи.

Виссам Бен Йеддер ("Севилья") прервал свою голевую "засуху" в Ла Лиге, длившуюся месяц и 11 дней.

Пабло Сарабия ("Севилья") принял непосредственное участие в 6 из последних 7 голов "Севильи" в Ла Лиге - 4 гола и два ассиста.

"Эйбар" проиграл "Барселоне" уже в 8 раз в рамках Ла Лиги - больше он не проигрывал ни одной другой команде чемпионата.

Хосе Луис Мендилибар провел свой 100 матч у "руля" "Эйбара" в Ла Лиге.

Только "Реал" (9) нанес больше ударов по воротам "Барселоны" в первом тайме матча текущего розыгрыша Ла Лиги, нежели "Эйбар" (8).

Фабиан Орельяна ("Эйбар") заработал свое 6 удаление в Ла Лиге - 3 из них были получены в играх против "Барселоны".

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 31 матча (26 побед и 5 ничьих) - это повторение клубного рекорда, установленного в апреле 2011 года.

Жорди Альба ("Барселона") принял непосредственное участие в 8 голах в текущем розыгрыше Ла Лиги (2 гола и 6 ассистов) - это лучший показатель среди игроков обороны в чемпионате.

Лионель Месси ("Барселона") в 14 раз попал в каркас ворот соперников в текущем розыгрыше Ла Лиги. Ни один игрок ранее не имел такого высокого показателя за весь чемпионат, начиная с сезона 2003/2004.

Мунир Эль-Хаддади принял непосредственное участие в 11 голах "Алавеса" в текущем розыгрыше Ла Лиги - это ровно половина от всех забитых мячей команды.

Абелардо Фернандес ("Алавес") впервые в своей тренерской карьере выиграл три матча Ла Лиги подряд.

"Валенсия" забила больше всех пенальти в текущем розыгрыше Ла Лиги - 7 из 7.

Дани Парехо принял непосредственное участие в 12 голах "Валенсии" (6 мячей и 6 ассистов) - это лучший показатель среди полузащитников в чемпионате.

Хуан Рамон Лопес Муньис ("Леванте") провел свой 100 матч в Ла Лиге в качестве тренера.

Серхио Каналес ("Реал Сосьедад") принял непосредственное участие в 3 голах в двух последних матчах Ла Лиги на "Аноэте" - гол и 2 ассиста.

"Атлетико" продлил свою беспроигрышную серию против "Атлетика" в Ла Лиге до 10 матчей - 8 побед, 2 ничьи.

"Атлетико" в 22 раз не пропустил в первом тайме игры текущего розыгрыша Ла Лиги - это самый высокий показатель в чемпионате.

Антуан Гризманн ("Атлетико") стал ассистентом 3 последних голов Кевина Гамейро в Ла Лиге.

Родри Эрнандес ("Вильярреал") забил свой первый гол в Ла Лиге. Для этого ему понадобилось 49 матчей.

Томас Партей осуществил 17 перехватов в игре с "Атлетиком" - это его самый высокий результат в игре Ла Лиге.

"Реал" забивает в 18 матчах Ла Лиги подряд на "Бенито Вильямарин".

"Реал" не проиграл ни одной игры Ла Лиги с Лукасом Васкесом в стартовом составе - всего 29 игр (27 побед и 2 ничьи).

Эстебан Гранеро ("Эспаньол") забил свой первый гол в Ла Лиге с января 2011 года.

Марк Бартра ("Бетис") прервал свою беспроигрышную серию в Ла Лиге на 37 матче (32 победы и 4 ничьи).

"Эспаньол" и "Вильярреал" завершили вничью свой уже 16 матч чемпионата в XXI веке - это самый высокий показатель в Ла Лиге.

Хоакин Санчес ("Бетис") отдал 84 результативную передачу в рамках Ла Лиги - это пятый результат в XXI веке после Лионеля Месси (148 ассистов), Дани Алвеса (101), Хави Эрнандеса (94) и Криштиану Роналду (86).

Марко Асенсио забил 6 000 гол "Реала" в Ла Лиге - "сливочные" первыми достигли этой юбилейной отметки.

Криштиану Роналду ("Реал") забил свой 8 гол в Ла Лиге в 2018 году - это лучший результат чемпионата.

"Бетис" в 3 раз в текущем розыгрыше Ла Лиги пропустил 5 мячей в одной игре - наряду с "Севильей" это самый высокий показатель в чемпионате.

В матче против "Бетиса" "Реал" владел мячом только 42,7% игрового времени - это самый низкий показатель для "сливочных" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Лионель Месси принял непосредственное участие в 31 голе "Барселоны" в текущем розыгрыше Ла Лиги (20 мячей и 11 ассистов) - это ровно половина от всех забитых мячей команды.

Анхель Родригес ("Хетафе") впервые отметился голом и ассистом в игре Ла Лиги.

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